Con ayuda, más de 100 jóvenes armaron su CV

Ariadna (21 años) y Maximiliano (23) son pareja y ambos están en la búsqueda de empleo. “Me explicaron que hay que poner lo básico, no hacerlo muy largo y me aconsejaron siempre llegar antes del horario previsto a la entrevista y vestida de forma presentable”, contó Ariadna.

“En 2018 trabajé en una heladería. Este año termino la secundaria, pero ya quiero trabajar. Me enteré de esta propuesta por Instagram y vine para ver si tengo más suerte”. Tiziana (17 años) Vive en barrio Belgrano

En general, los que hicieron su CV coincidieron en que tomarían trabajo de “lo que sea” y planean ahora repartirlos por empresas.

Tiziana, de 17 años, y Florencia, de 18, también se acercaron al edificio municipal. Ambas son estudiantes del CPEM 41 y comentaron que muchos de sus compañeros ya están buscando trabajo.

También dentro de los que fueron a asesorarse hubo mayores de 30 años, como Juan Pablo, un pintor que ya no consigue trabajo de modo independiente. Con una familia y un hijo que mantener, hace tres meses que no consigue trabajo y mientras tanto subsisten con lo que gana su mujer.

La actividad organizada por el Área de Juventud se repetirá mañana de 9 a 14 en el mismo lugar. Posteriormente se trasladará a la toma Norte II, Villa Ceferino, Valentina Sur, Parque Industrial y Confluencia y también en el Paseo de la Costa.

“Escuché la convocatoria por radio y vine porque hace un mes que me quedé sin trabajo y necesito hacer un currículum para poder volver a trabajar”. Juan Marcelo (44 años) Vive en barrio Islas Malvinas

“Estoy sin trabajo desde octubre. Trabajé en una rotisería, pero estoy dispuesto a trabajar de cualquier cosa”, expresó Luciano (20), en coincidencia con varios de los que fueron a realizar ayer su currículum.

Marcelo (26) hace tres meses que se quedó sin empleo, antes trabajó en un comercio. “A mí siempre me enseñaron que al trabajo no hay que hacerle asco, espero que pronto me salga algo”, comentó el vecino del barrio Melipal quien no pierde las esperanzas.

Consejos para no fracasar

José Berrocal, director del área de Juventud del Municipio, informó que la convocatoria la lanzaron por las redes sociales de la comuna y que en su mayoría los que respondieron fueron jóvenes de entre 17 y 26 años.

También hubo personas de más de 30 años que se acercaron a recibir ayuda para realizar un currículum. El personal de la Municipalidad guió a los visitantes en cómo realizar el CV y también cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Entre los consejos que les dieron estuvo el de especificar la búsqueda. No aportar datos de varios empleos anteriores de distintos rubros, sino apuntar a uno de ellos.

Además, que el CV no debe tener más de dos hojas. Sobre la carta de presentación señalaron que sólo debe presentarse si está muy bien redactada, de lo contrario puede llevar al postulante al fracaso.