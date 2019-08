Con dos fechas, el Flaco Pailos hace reír al sur

“Uno de los personajes que interpreto y con el que comienzo el show es un Dios terrenal, todo humorístico por supuesto. También toco la guitarra cuando me voy a Jamaica, hago participar a la gente. Es un show vertiginoso, pero con un hilo conductor que hace el público se divierta muchísimo”, expresó Pailo.

Esperando a Mirha

Sobre su personificación de dios, el Flaco aclaró que se hace con “mucho respeto”. “A la gente le gusta mucho cuando hago de Dios. Desde que me ven salir así vestidos ya se empiezan a reír”, explicó el artista. Y luego agregó: “Hago un chiste donde digo que tengo muchas habitaciones vacías, que una es para Mirtha Legrand, que la estoy esperando. Y no es una falta de respeto, es algo gracioso que hasta a Mirtha hizo reír”.

Pedidos: Pailos aseguró que no faltarán los cuentos de borrachos, de médicos y el de Tarzán.

Clásicos

Más allá de ese viaje imaginario que propone, el Flaco no renuncia a los pedidos de la platea y aborda sus clásicos: “Por supuesto que también están los cuentos de borrachos, de médicos y la segunda parte del famoso cuento de Tarzán”.

La gira de Solo de humor se reinició en abril y se encuentra recorriendo distintos puntos del país. “Siempre me interiorizo de la idiosincrasia y la realidad de cada lugar al que voy. Eso me permite incorporar algo de la cultura local para el show de esa ciudad o cuento algo característico del lugar. Siempre me gusta averiguar”, explicó el cordobés.

En su tour por la Patagonia, Pailos anoche hacía su presentación en el teatro Municipal de Allen luego de pasar por Roca.

Las entradas para los shows de Casino Magic se pueden adquirir en el portal de Viaticket, en el local de San Luis 352 y en el casino.