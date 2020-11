Con la caída en los contagios, ¿cuándo bajará el promedio de muertes?

El epidemiólogo y director asociado de Diagnóstico y Tratamiento del hospital Castro Rendón, Adrián Cattaneo, explicó a LMNeuquén que son dos los factores que provocaron esta fuerte disminución de contagios en la provincia. “Uno de los factores es por un mejor control de los que están en aislamiento y el otro motivo es la disminución de los susceptibles, que son las personas que no han estado en contacto con el virus, por lo tanto hay menos gente para contagiar”, describió el especialista.

Agregó que luego del incremento de los contagios, que quince días atrás rondaba los 500 casos promedio por día, se produjo un amesetamiento, “y lentamente los casos empiezan a disminuir por lo que ahora estamos con un promedio entre 200 y 300 casos positivos diarios”.

Señaló que “es probable” que no se repita el pico de contagiados que se produjo en octubre como a comienzos de este mes. “Eso lo vamos a poder constatar en la próxima semana porque necesitamos dos semanas de disminución de casos para poder decir efectivamente que están bajando los contagios. Ya pasamos una semana con una baja considerable de casos y aparentemente es lo que va a ocurrir esta semana”, expresó. Puso como ejemplo que en el resto del país, principalmente en CABA y Gran Buenos Aires, “la disminución de contagios ya lleva aproximadamente un mes”.

El epidemiólogo Adrián Cattaneo señaló que “es probable” que no se repita el pico de contagiados que se produjo en octubre como a comienzos de noviembre.

En relación a la mortalidad, que en lo que va de noviembre se mantuvo en un promedio de 10 víctimas fatales por día, Cattaneo subrayó que “la mortalidad actual es la foto de hace tres o cuatro semanas”. Explicó que las personas que están falleciendo “corresponde a las que fueron internadas hace 20 o 30 días y que son las que fueron teniendo serias complicaciones”. “En otras palabras, el número de muertos ha aumentado porque son los que se contagiaron cuando se registraban 500 casos por día; por lo tanto, es probable que si la disminución de contagios persiste dentro de 15, 20 días también haya una baja en la mortalidad”, estimó.

La desaceleración de los contagios ha llevado a que el tiempo de duplicación de los casos confirmados pasara de 36,2 días, según el informe del ministerio de Salud del 1 de noviembre, a 75,5 días, de acuerdo al reporte de ayer. Esto representa que las personas que tienen el virus tardan más en contagiar al resto y que la transmisión del virus se expande más lento que antes.

Este aplanamiento en la curva de contagios llevó a que desde el ministerio de Salud se reconociera esta situación, sin embargo solicitaron a la población extremar los cuidados para que no se produzca un rebrote del virus.

El director asociado de Diagnóstico y Tratamiento del hospital Castro Rendón, expresó que “estamos expectantes esperando que la baja de casos se sostenga en las próximas dos semanas para que sea real”. No obstante, el especialista recomendó a la población “a no relajarse” aún cuando llegue la vacuna “porque no toda la población va a poder vacunarse de entrada”.

69,3 es el promedio de edad de los fallecidos en la provincia. Las edades de las víctimas fatales por coronavirus en la provincia van desde los 19 a los 101 años. En tanto, el promedio de los infectados es de 38,9 años, cuyo rango va desde los 21 días a los 103 años. La cantidad de internados en terapia intensiva en la actualidad es de 115 personas alojadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); en tanto, el 1 de noviembre era de 134.