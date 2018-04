Con la fuerza de todos, Joaco ya está en casa

Luego de una compleja intervención quirúrgica y una larga recuperación, el chico fue dado de alta y ya vive su primavera en casa, junto a su familia.

“Me acuerdo sólo el comienzo del partido y después nada más. De a poco voy recordando, aunque al principio lo bloqueé un poco. Ahora ya estoy mejor, más tranquilo y mejorando”, cuenta el chico desde la calidez de su hogar en Plottier junto a sus seres queridos, que llegaron desde todos lados para acompañarlo.

Su mamá Virginia y su papá Alejandro sufrieron a su lado todo el proceso y es por eso que no pueden evitar que en sus rostros se dibuje una enorme sonrisa cuando el chico relata con sensatez y sin tapujos lo que le ocurrió. “Mientras estaba internado pedí hablar con un psicólogo para tratar de entender algunas cosas y así lo fui incorporando”, agregó.

Su estado de saludo suscitó una oleada de mensajes de apoyo en el mundo del fútbol, no sólo de la región, sino también de la Primera División de Argentina y hasta del exterior.

“Me sorprendí porque yo pensé que iba a ser uno más de los muchos chicos a los que les pasan estas cosas, pero la verdad es que me dio apoyo un montón de gente y eso me ayudó mucho”, contó Joaco en referencia a los mensajes de Franco Armani, Juan Carlos Olave, las arqueras de la selección argentina, entre tantas figuras que enviaron sus videos de aliento ayudándolo a sobrepasar con hidalguía los momentos más duros.

p39-f01-fuerza-joaco.jpg

Es hincha de Boca y tiene familia pirata, pero él mismo reconoce que a la hora de mirar arqueros se saca la camiseta. “Me gusta ver cómo atajan todos. Siempre me gustó atajar. Desde chiquito fui el gordito que mandaban al arco -se ríe- pero con el tiempo mis amigos me empezaron a decir que atajaba bien, así que me probé en un club”, remarcó. Así llegó a El Porvenir, un club en franco crecimiento dentro del fútbol neuquino y que le sirvió de cobijo y gran aprendizaje tanto en lo futbolístico como en lo humano.

El estado de salud de Joaco puso en vilo a toda la región, que se mostró pendiente a cada minuto de su recuperación. Hoy, ya en su casa, su deseo es volver a ponerse los guantes y saltar a la cancha, y aunque aún no tiene certezas de si podrá hacerlo, pondrá todo de sí para salir adelante. Sus amigos, su familia y el fútbol neuquino lo acompañarán en el proceso. ¡Mucha fuerza, Joaco!.

Campestrini y Armani fueron algunos de los que le mandaron su apoyo

p39-f02-fuerza-joaco.jpg

--> La familia, aliviada y unida, sigue de cerca su recuperación

Alejandro y Virginia, los papás de Joaco, pasaron horas de mucha angustia tras el accidente de su hijo. Hoy, ya con el chico de vuelta en casa, que cumplió los 15 años estando en el hospital, ambos se mostraron aliviados y felices de ver a Joaco desenvolverse con naturalidad. “Las secuelas van a ser pocas. Al principio le costaba recordar ciertas cosas básicas, como su edad o a qué colegio iba, pero de a poco fue recuperándose cada vez más y ahora está muy bien”, contó su madre.

“La gente del hospital Castro Rendón se portó muy bien, hicieron un gran trabajo y la verdad que estamos muy agradecidos. Creo que a veces no valoramos la calidad de la salud pública que tenemos”, destacó su papá, quien también rescató la labor del club. “Estuvo siempre presente a disposición de lo que necesitáramos, tanto los dirigentes como los profes y los compañeros”. Ayer, su categoría empató 1 a 1 con Los Canales y esperan que Joaco puedan estar en las tribunas la próxima fecha.