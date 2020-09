Con los puños en alto

El espectáculo formó parte de: El Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La película”.

Inolvidable

“Yo creo que ese es mi recital favorito en función de que quedó en mi memoria por la película. Ahí están los temas reproducidos y uno puede ver, a tantos años, la calidad del show que brindamos, no solo con la ductilidad de los músicos sino también por la puesta. Es un show que no me voy a olvidar jamás. No sé cuánto tiempo es jamás, por ahí la muerte nos dura toda la vida”, expresó Solari. Para disfrutar del documental y del espectáculo, las entradas se sacan a través de Ticketeck. El recital comenzará a las 21. Lo que se recaude será donado a la organización social La Poderosa.