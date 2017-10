Si bien todavía el segmento no está definido, el nuevo sketch estaría basado en una peluquería. Ese formato se llamaría “La Pelu”, que ya hizo Florencia de la V hace unos años en Telefe. En el mismo, estará la diva que recibirá a invitados famosos.

“La Pelu era un formato que Telefe compró a otro país, y sé que es muy difícil porque lo hizo Florencia y creo que no me cabe esa remera. Yo creo que si se da, Florencia sabe que no habría mala leche en eso”, le contó Lizy a la revista Pronto.

Por otro lado, la mediática ayer se reunía con la producción de Su para definir el proyecto.

“Todavía no sé si habrá algún invitado o si Susana y yo haremos un bloque solas. Hoy (por ayer) estoy con fiebre y espero estar mejor para saber más cosas”, dijo Tagliani.