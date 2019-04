“Se ha atrasado bastante más, a favor y para no desesperar, los días fríos no han llegado. No hay circulación del virus influenza, eso para llevar tranquilidad”, dijo Gitlein.

La referente de Inmunizaciones pidió un poco de paciencia a la población, “en un día todo no puede resolverse. Son cuestiones que nos superan, depende de Nación”.

Señaló que en las farmacias se pueden encontrar vacunas tetravalentes, con una cepa más que las que enviará nación pero que son igualmente válidas. Dijo que “la vacuna que se va a proveer del Estado, sobre todo a Pami, tiene las cepas recomendadas por la OMS. La diferencia es que (la de las farmacias) tienen una cepa más. Esto no nos tiene que generar malestar o inquietud”, agregó.

