En primer lugar aparece Úrsula Corberó, la actriz nacida en Barcelona que interpreta a Tokio. Es que la joven de 28 años está en pareja desde hace un buen tiempo con el Chino Darín. “Hay algo químico, que si no te atrae esa persona, no te atrae y punto. Pero yo me habría enamorado de él aunque fuera feo. Porque es muy inteligente y tiene un sentido del humor apabullante. Un caballero. He tenido mucha suerte en la vida”, explicó en una reciente nota sobre su noviazgo con el actor.

Si bien este es el papel que la catapultó a la fama internacional, Úrsula debutó en televisión en 2002 en Mirall trencat. Su rol en Física y Química, en el 2008, la terminaron de convertir en una actriz de renombre.

En tanto, Pedro Alonso, quien interpreta a Berlín en la aclamada serie, brindó una entrevista radial con Esto se baila así, en la que comentó que tiene familiares viviendo en Argentina y que es un gran fanático de Lionel Messi. “Más que un gran deportista, Messi es un artista absoluto. Hay algo que me maravilla de Messi; yo tengo la sensación de que Messi nunca sabe en el segundo posterior a lo que va a hacer con la pelota. Es como que se sorprende con lo que su cuerpo va haciendo”, señaló sobre el deportista.

Como si fuera poco, remarcó que pronto viajará al país para encontrarse con sus fanáticos argentinos. “Prometo ir muy pronto, y pongo la mano en el corazón para asegurarles que no voy a robar nada”, bromeó.