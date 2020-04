Con un sitio web, promueven a los autónomos que se quedaron sin trabajo por la pandemia

"En sólo una semana de actividad ya se inscribieron unos 100 trabajadores, que para nosotros es muchísimo", señaló Leonelli, y agregó que la inscripción es gratuita y se puede hacer a través de este link. La plataforma es gratuita y ofrece visibilidad tanto a profesionales como a personas que desarrollan oficios o tienen productos para vender.

Si bien hay muchos emprendimientos que están paralizados en la actualidad, el objetivo del sitio es que estos servicios sean conocidos y puedan ser contratados de manera anticipada. De este modo, el cliente paga por la reserva de un corte de pelo o una limpieza de un calefactor, que se concretará recién cuando termine el aislamiento. De este modo, se busca que los autónomos sostengan su fuente de trabao y reciban ingresos incluso en un contexto difícil como el actual.

"Tuve la idea de generar un proyecto solidario porque veía que mucha gente estaba preocupada por lo que venía; hay mucho trabajo informal o trabajo independiente que en un contexto de crisis tenían mucho miedo de que se frenen las cosas", aclaró la publicista y agregó que hay muchos emprendedores que viven del día a día y no saben cómo van a enfrentar los gastos durante esta etapa tan difícil.

"Ellos necesitan su ingreso pero no pueden salir de su casa para ofrecer ese servicio, por eso está la posibilidad de que vendan vouchers que la gente puede comprar un servicio que van a usar después", aclaró Leonelli y pidió que la comunidad puede generar una dinámica que no se trata sólo de pedir medidas de gobierno sino "moverse tan rápido entre todos". "Todos pedimos servicios durante el año, hoy no tiene laburo y yo estoy en posición de ayudar al que me pinta, me cuida el jardín o me hace las uñas durante el año", afirmó.

En pocas horas de publicados sus servicios, algunos emprendedores ya lograron vender sus primeros cortes de pelo, arreglos de jardín y otras prestaciones. Sin embargo, los responsables del proyecto apuntan a que la página siga creciendo para convertirse en una nueva guía profesional del Alto Valle, incluso después de la cuarentena.

