Confirmado: manejan mejor las mujeres que los hombres

Los accidentes viales son considerados la primera causa de muerte violenta a escala mundial. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada año fallecen en el mundo 1,24 millones de personas en accidente viales. Según las autoridades, lógicamente hay que tener en cuenta que hay más varones que mujeres conduciendo, pero, por otro lado, las mujeres respetan más las señales de tránsito. En Ecuador, por ejemplo, en 2015, 2016 y 2017, las mujeres estuvieron involucradas en 857 accidentes de tránsito, mientras que los hombres, en 20.720.

Según la Organización Mundial de la Salud, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito. Entre los conductores jóvenes, los varones menores de 25 años tienen el triple de posibilidades de morir que las mujeres jóvenes.

Para Luciana Dietrich, fundadora y directora de la ONG Mujeres al Volante, este fenómeno no es casual: “Para los hombres ir a sacar la licencia de conducir puede ser un trámite más, para nosotras es algo más que un procedimiento”. En su organización, Dietrich ha aprendido de relatos de mujeres que le demuestran cómo funcionan la cultura machista y los automóviles.

En el estudio del CESVI se reveló que, por un lado, los hombres tienen una mayor habilidad técnica que las mujeres, por ejemplo, en la coordinación de brazos y piernas. Pero las mujeres invierten un 20% más de tiempo en aprender las maniobras. Lo que se interpreta como miedo por los hombres, en las mujeres es precaución. “Las mujeres por lo general somos más precavidas porque somos más empáticas y pensamos en todo lo que nos rodea en las calles: peatones, ciclistas, motos, transporte público. Esto hace que respetemos más las normas de tránsito también”, agrega Dietrich.

Esto se ejemplifica con la prueba de velocidad de CESVI en la que solamente un 10% de las mujeres superaron la velocidad de consigna, mientras que el 40% de los hombres pasó las velocidades máximas exigidas (a pesar de que a ambos grupos se les explicó que no debían sobrepasar la velocidad marcada). Hay mujeres que manejan bien y mujeres que manejan mal, pero esto también pasa con los hombres. No es una cuestión de género.

Los números no mienten: Sólo el 24,3% de los accidentes son protagonizados por mujeres.

Las taxistas dan más seguridad

En muchos países hay redes de taxis conducidos por mujeres. Los “Taxis Rosas” en México, “Femitaxi” en Brasil, “Pink Taxi” en Pakistán y “SheRides: Women For Women” en New York son algunos de los ejemplos del “nuevo empoderamiento femenino” que elige a quién llevar y a quién no, que brinda seguridad simplemente porque la persona que maneja el auto es mujer y el usuario o usuaria así lo prefirió.

Menos para mas seguras: Hay más hombres que conducen y son más peligrosos al volante.

La app que tiene mucha demanda

La aplicación She Taxi funciona sólo en Rosario. En Córdoba estuvo seis meses, porque su creadora, María Eva, decidió desactivarla porque hubo exceso de demanda, ya que hay pocas taxistas para tantas pasajeras, entonces pasaba que las pasajeras esperaban mucho y se terminaban yendo.