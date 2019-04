Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, confirmó la convocatoria al paro y el carácter nacional de la medida, puesto que fue acordada por las conducciones de todos los gremios petroleros del país, puntualizó el dirigente neuquino, que a la vez es senador nacional y preside la Comisión de Energía de la cámara.

El paro es consecuencia del fracaso de la negociación salarial. El miércoles los referentes sindicales y los representantes de las petroleras volvieron a verse las caras en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación en el marco de la paritaria del sector.

La reunión terminó de forma intempestiva cuando los sindicalistas rechazaron los argumentos de las empresas para negarse a compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario como consecuencia del acuerdo que rigió entre el 1° de abril de 2018 y el 31 de marzo.

“La Secretaría de Trabajo nos citó para el lunes, pero ese día va a estar todo parado”, dijo Pereyra el día después de la reunión.

“Nos está debiendo el 14,7 por ciento, eso está firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación”, reflejó.

“No encontramos con la sorpresa de que dijeron que hay empresas que no están en condiciones de cumplir con lo que firmaron y pidieron que nos quedáramos sólo con el 40 por ciento. Es una barbaridad, una actitud provocativa, no sé con qué fin lo hace el sector empresario porque no puede decir que está mal”, agregó.

Pereyra planteó sospechas sobre segundas intenciones de las petroleras. Dejó flotando la duda sobre una estrategia de las compañías para usar a los trabajadores en un tira y afloje con el gobierno de Macri.

“Las empresas están muy bien con el precio del petróleo y el gas y la producción que hay. Evidentemente acá hay otras cosas: seguramente nos quieren utilizar a nosotros para producir algún conflicto del que ellos puedan sacar algún tipo de ventajas con el gobierno nacional”, advirtió el sindicalista.

“Nosotros no queremos ni hablar de este tema, son sus problemas. Nosotros estamos pidiendo que se cumpla con el Convenio Colectivo de Trabajo, que se cumpla con lo que está firmado”, se despegó a renglón seguido.

