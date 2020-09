Confuso episodio por un barco pesquero que volvió a Puerto SAE

La imagen muestras a los dos hombres que fueron cargados en la caja de una camioneta y se escuchan críticas por no haberlos trasladado en una ambulancia. También se observa que intervinieron efectivos de Prefectura.

Esto pasó en San Antonio Oeste. Dos... - Ningun hundimiento mas | Facebook Esto pasó en San Antonio Oeste. Dos tripulantes del Columbus con síntomas de Covid 19, son llevados en la caja de la... Posted by Ningun hundimiento mas on Saturday, September 19, 2020

La embarcación, que salió a navegar luego de que la red se atascara en las hélices del motor, quedó fondeada a metros del muelle con el resto del personal, compuesto por nueve marineros y una observadora científica.

Esteban Aquiles, su capitán, explicó que habían quedado aislados de acuerdo al protocolo establecido por Patagonia Norte, la empresa que administra la terminal portuaria.

Resaltó que él cumplió con los lineamientos determinados para los casos en que alguno de los navegantes exhibe complicaciones sanitarias.

Detalló que irradió a la estación de Prefectura que uno de los trabajadores sufría “fuertes dolores en todo el cuerpo”, y el otro padecía una severa diarrea, por lo que le ordenaron volver a puerto.

Si bien estimaban que estarían anclados hasta que se constatase el estado de salud de ambos -calculaban el lunes-, alrededor de las 16 del domingo descendieron todos a tierra.

Aun así, los marinos quedaron recluidos a la espera de los resultados de los hisopados que les efectuarán a los dos que bajaron con dolencias.

Sin síntomas de Covid

La directora del hospital Aníbal Serra, la médica Paula Iaquinta, sostuvo que habló por teléfono con los dos marinos antes de llegar y que, de acuerdo a la descripción que le brindaron, no revelaban síntomas compatibles de coronavirus, por lo que no ordenó el aislamiento, ni al resto de la dotación.

Por ese motivo, precisó, no envió que los retirasen en ambulancia. Agregó que tampoco solicitó que se les realizara los hisopados.

Iaquinta aclaró que ayer domingo mantuvo contacto con ambos marineros, y que ya se habían repuesto de las afecciones.

La profesional hizo un severo descargo por el video tomado cuando la nave arribaba al puerto y cuestionaban la ausencia de una ambulancia.

“La ambulancia no es ni taxi ni remís ni auto particular. Quien determina si una persona tiene o no síntomas para Covid-19 es personal idóneo y surge del interrogatorio oportuno, y es ese mismo personal capacitado quien indica, sugiere o desestima un aislamiento preventivo”, expresó.

Su postura motivó que mucha gente vinculada a la actividad pesquera saliera a responderle, algunos con tono sarcástico, en las redes sociales.

Les harán hisopados

De todos modos, hoy lunes les realizarán los testeos a los dos marineros en un laboratorio privado de la localidad, y serán abonados por la empresa propietaria del barco, adelantó Juan Gattoni, referente local del SOMU –Sindicato de Obreros Marítimos Unidos-.

El dirigente expresó que mientras esperen los informes permanecerán aislados en una cabaña del puerto por gestión del gremio. Además, agregó que cinco de los otros marineros harán lo mismo en un hotel del acceso, mientras que el resto del plantel quedará en sus domicilios.

El sindicalista agregó que organizaron una reunión con el resto de la comisión directiva, otras entidades del frente marítimo y los asesores legales para determinar el posible inicio de actuaciones legales.