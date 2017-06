"Conmigo no hablaron y me llama la atención"

“A veces uno no quiere hablar para no decir nada de lo que después me arrepienta. No sé lo que va a pasar. Trato de disfrutar los días que me quedan porque sé que mi continuidad está difícil”, reconoció el Gordo.

“Veníamos de un trajín de copa y campeonato y teníamos algunos averiados”. Néstor Ortigoza Sobre la postergación contra Cipo.

También aclaró su relación con el presidente de San Lorenzo. “Con Lammens no estoy peleado, pero quizás quieren hacer un recambio y está bien. Ellos son dirigentes y tienen que tomar decisiones. Si me voy, lo haré muy tranquilo”, dijo, y no le cerró la puerta al fútbol nacional: “No tengo que cerrar las puertas de otros equipos. Yo quiero que la gente de San Lorenzo me quiera por lo que hago en San Lorenzo, no por lo que pueda llegar a decir”.

También habló sobre el partido frente a Cipolletti, por la Copa Argentina: “Veníamos de un trajín de copa y campeonato y teníamos algunos averiados”, cerró.