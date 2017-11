Conocido y viejo zorro

Sabina arriba al estadio del oeste neuquino luego de sus presentaciones en el Luna Park, donde desplegó un espectáculo de más de dos horas de duración. Tal como lo viene haciendo en su gira por el país, el español mezclará algunos de su temas nuevos con viejos hits ya consagrados. Para llevar calma y alegría a miles de fans, “La Magdalena”, “Por el boulevard de los sueños rotos”, “Y no nos dieron las 10” y “Princesa” son infaltables en el setlist que despliega Joaquín en cada presentación.

“Las musas, aparte de huérfanas de Krahe, de Cohen, de Prince o de Bowie, estaban... digamos que a las mías les habían salido várices y les olía el aliento”, aseveró Sabina cuando presentó su nuevo trabajo en marzo pasado ante medios españoles.

“Las canciones se quedan siempre un poco lejos de uno. Pero en este caso no solo no me da vergüenza oírlas, sino que me siento encantado con ellas”, agregó el poeta, quien también dijo que se sentía como hace 15 años, haciendo referencia a esa etapa creativa de su vida.

Gran banda

Uno de los aspectos más significativos del show será la participación de los siete músicos que lo acompañan en el escenario. Justamente, a la hora de tomar un respiro, el cantante le cede su espacio a los músicos para que interpreten algunos de sus temas como “Hace tiempo que no” (Mara Barros Fernandes) o “Pirata Cojo”, cantado por el célebre guitarrista y compañero de ruta Pancho Verona. El show de Sabina tendrá su apertura a las 21:30 y se recomienda al público llegar una hora antes del concierto para tener mejor ingreso al estadio.