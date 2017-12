Continúa la guerra trans: ahora la ligó Mamucha

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 23, en el cruce de Lisandro de la Torre y la Ruta 22, mientras Marcela hacía un servicio en el interior de un vehículo. “Estaba semidesnuda cuando apedrearon el auto. Salí a ver qué pasaba y me atacaron con un gas pimienta en la cara. Me desmayé y caí al piso. Allí me picanearon, me patearon, me insultaron y arrojaban piedras. Después vinieron dos hombres y me pegaron con cascos de motos en la cabeza. Mi cliente al ver todo eso huyó, y aprovecharon para robarme la cartera y la ropa”, dijo indignada la travesti cipoleña.

Mamucha aseguró que pudo identificar a cinco trans y a dos de sus maridos. Tras la violenta escena un automovilista la auxilió y la trasladó hasta su vivienda. Luego se acercó al hospital Pedro Moguillansky, donde constataron que tiene una costilla quebrada, una lesión de ocho puntos en su cabeza, una herida en una reciente operación abdominal, dientes flojos y la cara desfigurada.

“Fui a hacer la denuncia en la Comisaría Cuarta y no me la querían tomar. Tampoco me recibieron en Fiscalía”, comentó.

Mamucha Mamucha Ramírez sufrió una brutal agresión el martes a la noche. Terminó con un corte en la cabeza, una costilla quebrada y varios dientes flojos.

Además, señaló que las agresoras son un grupo de trans liderado por Alejandra Araya, una de sus denunciantes en la causa que la condenó por trata de personas, y que pretende -según ella- apoderarse de las paradas sobre la Ruta 22 y también en la 151. “No quiere que trabaje. Ella maneja a siete chicas y les cobra por las paradas: tiene dos en la rotonda, dos sobre la Ruta 22 y tres en la Ruta 151”, relató Marcela. Mientras que aseguró que la quisieron matar por la saña de la golpiza.

Araya, por su parte, dijo que ellas se defendieron de un ataque con un cuchillo. “El problema comenzó con otra chica, llamada Antonella. Ella pasó en un auto amenazando a una de las chicas y echándola de su parada. Nosotras fuimos a buscarla pero nos encontramos con Marcela y nos quiso apuñalar. Para evitar la agresión le tiramos gas pimienta y nos defendimos”, explicó.

TRATA

Tiene restricción de acercamiento

La guerra trans viene desde hace mucho tiempo, aunque se potenció en el último año y, al parecer, nadie hace nada para frenar la violencia. Marcela Ramírez fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por trata de personas junto a su esposo, Leandro Gómez. Pero salió antes, en libertad condicional. Así fue que volvió a Cipolletti y no tuvo otra alternativa que vender nuevamente su cuerpo en la Ruta 22. Sin embargo, el lugar ya había sido ocupado por otras chicas trans, algunas de las cuales eran las que la habían denunciado por trata y la habían empujado a la cárcel. Entonces comenzaron los enfrentamientos, las amenazas, las denuncias cruzadas y ahora, en la última semana, se dio paso a la agresión física. Marcela tiene una orden de restricción de acercamiento a las otras chicas, medida con vigencia hasta el 2020. “Le tengo miedo. Ella me agrede cada vez que puede, y el fin de semana me desfiguró la cara”, señaló Alejandra Araya.