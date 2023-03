Convocan a familias del CPEM 40 para mostrarles que el edificio no está en condiciones

Los directivos y el personal del CPEM 40 decidieron convocar a las familias de sus estudiantes para que vean las condiciones en que se encuentra el establecimiento y por qué sus hijos no han podido comenzar las clases . Aseguran que no tienen fecha para el inicio del ciclo lectivo 2023 y responsabilizan a la tardanza de las obras.

La directora del establecimiento, Anahí Galván, informó que todo el equipo de trabajo se presenta a diario, pero el edificio no tiene luz, agua ni gas. “La escuela no cuenta con ningún servicio y eso es grave. Nosotros estamos preocupadísimos porque no se nos ha dado ni siquiera una posible fecha para la terminación de los trabajos”, explicó.