Convocan a los productores afectados por heladas a presentar declaración jurada

La ingeniera indicó que cuentan con datos preliminares acerca de los daños entre los cultivos de la región. El equipo técnico está recorriendo las zonas afectadas, además de recibir la información de primera mano de los productores que “es lamentable”.

Explicó que fue una helada generalizada que afectó a gran parte de país. Dijo que esta helada fue muy atípica no sólo por lo tardío sino por la duración y las bajas temperaturas, dado que llegó a 4 ó 5 grados bajo cero. Sapag sostuvo que se trata de una afectación generalizada y que la declaración de emergencia anterior era para pepita y carozo, pero ahora también está afectada vitivinicultura, la fruta fina y la horticultura.

A la hora de cuantificar los daños, señaló que fue dispar, dado que aquellos productores que habían logrado invertir en defensa activa contra helada están a salvo con sus producciones. No obstante, indicó que “son los menos, no llegan a mil hectáreas las que tienen defensa por helada activa. En la zona del El Chañar la afectación es menor, entre el 30 y el 40%. En cambio, en Vista Alegre y Centenario es mucho mayor, al igual que la frutilla en Plottier, y la vitivinicultura con un alto grado de afectación”. Remarcó que la gran mayoría de los cultivos que no cuentan defensa activa contra heladas están afectados.

Heladas_Pera.png

“Nosotros vamos a declarar la emergencia agraria por heladas. Pero hay un procedimiento administrativo que arranca con la declaración jurada y, a nivel provincial, termina con el decreto del gobernador”, aclaró la ingeniera.

Puntualizó que mientras reciben las declaraciones juradas, van a realizar los informes técnicos, con el aporte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC). Agregó que sin ese aval y el informe técnico del INTA no pueden hacer la presentación ante Nación.

“La Provincia hace la exención sobre la cuestión impositiva, sobre los impuestos provinciales. También habilita hacer la presentación a Nación para que se declare la emergencia nacional y poder trabajar con el tema del pago de los REPRO. Apostamos a poder destinar más fondos directos a los productores”, agregó la funcionaria.

Cómo hacerlo

Están disponibles las declaraciones juradas (ley 3117) de emergencia agraria. Los damnificados deberán presentarla completando el documento que podrá descargarse de la página web del ministerio de Producción e Industria (https://produccioneindustria.neuquen.gov.ar/procedimientos-y-guias/).

Una vez completo el documento incluyendo la firma del interesado, deberá ser presentado impreso en la oficina de la Dirección Provincial de Producción Agraria y Sanidad Vegetal, ubicada en Intendente Mango 245 de Neuquén capital, de lunes a viernes entre las 8 y 15. En caso de no poder asistir, se podrá ser enviada escaneada a la dirección de correo produccion@neuquen.gov.ar. Para mayor información podrán comunicarse además el cel. 299 634-3720.