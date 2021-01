Copetti fue cuarto en el prólogo para el inicio del Dakar

El piloto de origen cordobés pero residente en San Martín de los Andes, afronta su novena aventura y regresa después de tres años con el objetivo de repetir o mejorar el podio que obtuvo en 2017. En diálogo con el sitio Campeones Radio señaló: “El cuatri va bien, la navegación no fue complicada, y la idea era acelerar un poquito pero no mucho, para no tirar por la borda todo en el primer día. El cuarto puesto está bien, y lo bueno es que los cuatro de punta, vamos a largar juntos, con 30 segundos entre uno y otro”, contó.