Copetti, tras la victoria: "El objetivo es subir al podio"

“La verdad que es una situación muy distinta porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Cuando corríamos en Sudamérica, ya conocíamos el terreno, acá es todo nuevo y eso de que el roadbook no lo ves antes, no sabes ni para donde ir ni cómo hacerlo. Me costó mucho los primeros 30 kilómetros por estar falto de ritmo, ya que hacía tres años que no corría en cuatriciclos. Además, el andar en las dunas no es el mismo que en ediciones anteriores, los chicos van muy rápido. Por suerte, pude copiar a Manuel Andujar en la arena y en el kilómetro 94 pude pasar a Cavigliasso y Enrico, con este último pudimos tirar con una buena marcha” , le dijo Copetti a Carburando después de terminar el tramo cronometrado.

En tanto, quien reside en San Martín de los Andes expresó cuál es su premisa en esta edición. “Llegar a lo más alto que se pueda en el podio . Vamos a ir etapa por etapa y no me quiero desesperar, pero tenemos que estar dentro de los cinco primeros todos los días si queremos aspirar a meternos bien adelante. El objetivo, como mínimo, es subir al podio” , afirmó.

En la misma línea, el experimentado piloto puntualizó los motivos que lo hicieron volver a correr la "Odisea". “Los últimos dos años, faltando un mes, me lesioné. Desde que estoy en Estados Unidos, entrenamos con un sistema americano que es darle con todo hasta último momento y eso a veces se siente, porque uno ya no tiene 20 años. La decisión de volver es porque estaba corriendo en UTV y me quedó el gusto amargo del Dakar de no poder darme el gusto de pelear por cosas importantes. Este año dije que iba a poner a todo y lo venimos haciendo, así que esperemos lo podamos mantener hasta el final”, indicó.

Además, destacó el medio mecánico con el que afronta la competencia. “Tengo todo el chasis de Carlos Devesa de Campana y los motores de Oreste Berta, quien desde el 2016 me los hace. Quiero agradecerle a Orestito porque el impulsor va muy bien y estamos siempre competitivos. Ojala que todo el conjunto nos acompañe hasta el final”, aseguró.

En el final, Copetti habló de las limitaciones de velocidad que impuso la organización. “Si vos queres hacer una carrera en la cual uno quiere ser el más rápido, no entiendo el tope que nos ponen. No nos pueden limitar a 130Km/h, me parece que invertimos en vehículos para ser veloces. De repente te encontrar con una alarma que te para y te pasa una moto, que te llena de tierra. Considero que deberían liberar la velocidad y que cada uno prepare el motor como quiera. Si le pones demasiado “fierros” y lo reventas, es problema tuyo. Me dieron las explicaciones pertinentes, pero yo no las comparto”, cerró.