Además, de los 156 casos en el conglomerado de Neuquén, se informaron seis en San Martín de los Andes y Bajada del Agrio, cinco en Rincón de los Sauces, dos en Zapala, dos en Senillosa, dos en Vista Alegre y uno en Picún Leufú.

La situación de del sistema de salud no encuentra alivio con los números que se conocen día a día. En la actualidad está ocupado el 99 por ciento de las camas en las unidades de cuidados intensivos, con 133 pacientes.

Además, desde este lunes en Neuquén comienza a regir una nueva fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la que se mantiene la prohibición de las reuniones sociales y las restricciones para la circulación en las localidades con transmisión comunitaria del coronavirus.

El 0800 333 1002 sirve para salvar dudas de los vecinos de la provincia de Neuquén que realizaron viajes a zonas donde existe circulación comunitaria de coronavirus. Además, atiende a aquellos que tienen contactos estrechos de casos positivos y sospechosos de coronavirus, como los que poseen síntomas compatibles al virus.

Este lunes, la ministra de Salud, Andre Peve, informó que se sumaron 25 canulas respiratorias para asistencia de pacientes con Covid en el hospital Castro Rendón, mientras que hay otros 150 dispuestos para los centros de salud del interior de la provincia.

Además, la funcionario manifestó que no está prohibido el uso de ibuprofeno nebulizable pero remarcó que al no haber evidencia científica no puede recomendar su utilización para tratamientos de personas infectadas con coronavirus.

En tanto, el intendente de Villa La Angostura, Claudio Stefani, confirmó que se cerrará la localidad para el turismo de microregiones pero habilitó las reuniones sociales de hasta 10 personas.

Situación clínica casos Covid-19

Actualmente, en la provincia se despliegan tres estrategias de seguimiento epidemiológico: la de vigilancia tradicional; la de vigilancia centinela y la estrategia DetectAR, que se lleva a cabo en los barrios.