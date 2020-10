Las siete preguntas claves de la nueva fase en Neuquén

Desde el próximo lunes 26 y hasta el domingo 8 de noviembre inclusive se adoptarán medidas consensuadas con el fin de desacelerar la curva exponencial de coronavirus en los próximos días.

¿En qué horario se podrá circular?

Se fija la franja horaria de 7 a 20 horas, de lunes a sábado, para realizar todas las actividades comerciales y de servicios, así como también practicar actividades recreativas y deportivas habilitadas. En todos los casos de acuerdo a los protocolos ya aprobados.

¿Sigue vigente las salidas según DNI?

Sigue vigente la modalidad de terminación par/impar del DNI para las salidas de abastecimiento de bienes y servicios, para el disfrute de actividades recreativas y la práctica de actividades deportivas.

Ingreso-comercios-Neuquén-barbijos-cuarentena-coronavirus

¿En qué horario no se puede circular?

De 20 a 7 horas no se puede circular en las vías públicas, excepto por urgencia médica, para adquirir medicamentos, o con una reserva en espacio gastronómico habilitado, lo que deberá será acreditado mediante ticket.

¿Cómo funcionarán bares y restoranes?

La actividad de bares y restaurantes podrá funcionar hasta las 22:30 horas de lunes a sábados, tanto en la modalidad take away, delivery y atención al público en salón (prioritariamente en espacio abierto). Hasta las 23 horas podrán retirarse de esos establecimientos los empleados y clientes que se encontrarán en ellos.

bares salida noche Pandemia

¿Los domingos se mantienen las restricciones?

Los domingos no podrá existir circulación vehicular. Solo se permitirá la circulación peatonal o en medios no motorizados, y no podrá haber actividad comercial alguna.

¿Me puedo juntar con mis amigos?

Las reuniones sociales siguen prohibidas. Las personas no podrán permanecer físicamente o aparcar en aquellos espacios públicos, plazas, paseos, que decidan habilitar los municipios, para su uso como senderos para caminatas y de transito. Se acordaron controles municipales, policiales y fuerzas de seguridad nacionales tanto en los accesos como en el interior de los mismos.

Barrio El Progreso circulacion covid

¿Dónde denunció las reuniones ilegales?

Se habilita el 0800 exclusivo para denuncias de reuniones sociales o eventos privados para lo cual intervendrá la justicia y las fuerzas de seguridad.