Qué dijo Peve sobre el uso de ibuprofeno nebulizable

"Sería necio no colaborar en algo que alivie, pero debemos respetar normas y leyes de uso, adoptamos todas las drogas que cumplan con eso. Igualmente hay farmacias que lo hacen, no prohibimos la venta, no recomendamos un tratamiento que no esté probada su eficacia", explicó la ministra.

"No tenemos nada científico que indique su eficacia para este tratamiento, no sabemos si hace bien o mal. No podemos obligar a los médicos a usarlo, como un uso compasivo", agregó Peve.

En Neuquén capital al menos una farmacia ya fabrica este medicamento, mientras que hay otras cuatro en Junín de los Andes que también elaboran el ibuprofeno sódico nebulizable con la fórmula denominada magistral que según el criterio del médico a cargo, podría ser utilizado en pacientes con coronavirus que presenten compromiso respiratorio.

ibuprofeno.jpg Cinco farmacias en la provincia ya elaboran el ibuprofeno nebulizable.

Este producto se expende bajo receta médica y tiene un costo de 100 pesos el gotero con 15 aplicaciones o incluso en algunas de las farmacias lo brindan de manera gratuita.

Por otro lado, Peve insistió en la importancia de la prevención del contagio por parte de toda la sociedad y dijo que necesitan quedar en una meseta que los ayude a salir de esta situación.

"La situación es compleja en la ciudad de Neuquén, pero también en el resto de la provincia. Hay lugares donde estamos revisando si estamos en transmisión comunitaria o no. En eso se trabajó todo el fin de semana. En la ciudad de Neuquén por la cantidad de personas, hace que el virus tenga un nivel de contagio mucho mayor. Sino trabajamos en la prevención no hay sistema de salud que aguante", exclamó.

La ministra informó además que hay un "10% de infectados dentro del sistema de salud" y dijo que ese porcentaje se mantuvo "estable". "El estrés es un problema, el aumento de trabajo, aumenta el estrés y hace mella en su cuerpo. Estoy orgullosa del trabajo que hacen, estamos ocupándonos en la asistencia sobre todo en la salud mental de las personas", manifestó.

Este domingo el ministerio de Salud informó 328 nuevos contagios y así en toda la provincia ya hay 22.640 casos, de los que 11.579 están activos. Las muertes ascienden a 422.