COVID-19: la inmunidad sigue tras cuatro meses

Según los especialistas, la cantidad de anticuerpos de los infectados disminuyó durante el seguimiento aunque cuatro meses después de la infección, casi todos los individuos seguían teniendo tanto anticuerpos que detectan la nucleoproteína viral como anticuerpos neutralizantes del virus.

"Los resultados de este estudio confirman la evidencia de que los anticuerpos producidos tras una infección natural y su potencial inmunidad durarían al menos cuatro meses", subrayó en un comunicado Merit Melin, directora de investigación de la entidad académica finlandesa. Igualmente, la experta admitió que todavía no se sabe con certeza qué tipo de inmunidad es la que protege al organismo humano contra una nueva infección por COVID-19, aunque los expertos creen que es la que proporcionan las inmunoglobulinas neutralizantes.

Laboratorio Central Testeo Coronavirus Sebastián Fariña Petersen

Tampoco se conoce con seguridad cuánto tiempo persisten en el organismo estas proteínas específicas del virus SARS-CoV-2 ya que las investigaciones realizadas hasta la fecha arrojan resultados muy diversos. El instituto que llevó a cabo esta investigación continuará con la indagación para examinar la prevalencia de los anticuerpos y la posible inmunidad de las personas infectadas después de seis y siete meses, resultados que se esperan para final de este año.

La información se dio a conocer después de la polémica que se generó puertas adentro de la Organización Mundial de la Salud, con visiones contradictorias sobre la estrategia a seguir para frenar el avance de la pandemia. Mientras su director, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que ante el aumento de casos de coronavirus en Europa y América "no quedará otra opción" que el confinamiento, uno de sus asesores manifestó que el organismo "no es partidario" de las cuarentenas como método principal contra el virus. "Entendemos la frustración de muchos países a medida que ven los casos subir de nuevo", señaló en rueda de prensa Tedros, quien indicó que "llegado cierto punto no hay otra cosa que dar órdenes de quedarse en casa".

Advierten por la "niebla mental"

Un equipo de científicos británicos confirmó la suba de casos de un deterioro cognitivo llamado "niebla mental" en pacientes recuperados de COVID-19. Según indicaron los propios afectados, se olvidan de muchas cosas cotidianas, como dejar comida cocinándose y no apagar el fuego, o problemas de concentración.

Los médicos sostuvieron que este padecimiento "es foco de estudio" y que "podría llegar" a estar presente "hasta en el 20% de los casos". Las causas podrían ser desde la inflamación en el cuerpo hasta la falta de oxígeno en el cerebro.