COVID-19 y el daño colateral

No hay debate posible entre la salud y la economía, acá hablamos de la vida o la muerte. Pero con el paso de los días, muchos entienden que a la muerte no solo se puede llegar por el coronavirus, sino también por las dificultades económicas que enfrentan aquellos que ven cómo la empresa o el comercio que montaron con tanto esfuerzo y durante tantos años se les va a pique. Otros que son monotributistas y que si no laburan no ven un peso y carecen de espalda para afrontar semejante parate.