Creció la venta de naftas y gasoil en la primera mitad del año

En la comparación interanual, en el primer semestre se registró un incremento del 1,8%. El aumento en las ventas del semestre se terminó de consolidar con una suba del 5,7% registrada en junio de este año contra el mismo mes de 2016. El presidente de la cámara de expendedores del Alto Valle, Marcelo Pirri, refirió a EyP que en la región se replicó la tendencia en alza de las ventas y consideró se explica por el incremento de las ventas en autos de alta gama que incidió en un salto en los volúmenes de venta de los combustibles premium.

Pirri advirtió que la demanda sólo creció en las naftas y el gasoil premium de cada petrolera, mientras en el resto del abanico de productos la tendencia fue contraria. En el Alto Valle, por ejemplo, la demanda del gasoil común viene en picada desde hace mucho tiempo con una leve mejoría advertida en Neuquén durante el mes pasado.

Pirri consideró que el comportamiento de esa franja del mercado está vinculado a la crisis estrepitosa que afecta a los negocios agrícolas de la región, mientras que la lenta reactivación de la industria petrolera en Vaca Muerta es la responsable de que el mes pasado mejorara algo el flujo de ventas de gasoil en Neuquén.

Los datos de demanda de combustible a nivel nacional que compila el Ministerio de Energía de la Nación fueron divulgados por el portal especializado en el tema Surtidores.com.

El informe oficial destaca la expansión en las estaciones de servicio de los productos premium en junio.

Ambos (naftas y diésel) superaron los dos dígitos, un hecho que aporta alivio a la rentabilidad de los expendedores por ser los de mayor precio, consideró Surtidores. La demanda de súper también tuvo un buen desempeño, en tanto que el gasoil Grado 2 destinado a las actividades productivas, recortó la caída, esta vez 3,1% si se lo compara con el mismo mes de 2016.

Las naftas componen el 52% de la canasta de combustibles líquidos y el gasoil, el 48 restante.

Se trata de la primera señal positiva en este mercado desde que asumió Macri.

La contracara se da en el mercado del GNC

Mientras crecían las ventas de los combustibles líquidos, en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro la venta de GNC prosiguió en su curva descendente. De acuerdo con el análisis que hace la cámara local de expendedores, esta rama del mercado de los combustibles no ve ninguna luz al final del túnel, puesto que con la quita de carga impositiva a las naftas y el gasoil, los precios del GNC no encuentran puntos de competitividad. En este contexto, los negocios dedicados sólo a la venta de gas natural comprimido no tienen ninguna sustentabilidad en la región.

38% es lo que estiman los empresarios que cayó la venta de GNC en las estaciones del Alto Valle.