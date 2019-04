Crimen en toma El Malón: condenaron al único acusado

Cabe destacar que el fallo fue por mayoría, ya que Zabala votó en disidencia por el exceso en la legítima defensa.

“El disparo accidental que refiere el acusado no encuentra apoyo en las pruebas producidas en el debate sobre la dinámica del disparo”, señaló Martini.

En este sentido, la jueza agregó que, de haber sido accidental el disparo, más allá de la intención inicial, no encuadraría en el delito de la legítima defensa sino en un hecho atípico.

Por el contrario, Zabala explicó a LM Neuquén que consideró que el acusado salió a defender a su hermano, a quien estaban golpeando, que no provocó la situación y que tuvo la intención de defender, pero con exceso de los medios.

Fue en la última jornada de juicio que el acusado habló por primera vez y afirmó: “Estaba durmiendo en mi casa con mi señora y mi hijo cuando escuché ruido atrás de mi casa, en el patio, y salí a mirar".

Luego, el joven indicó que se acercó “porque le estaban pegando a un pibe”, instante en el que explicó que descubrió que se trataba de su hermano.

“Les dije que no le pegaran más, que era mi hermano y el chico (por Gatica) vino y me dijo que me vaya porque si no me iba a pegar a mí, me iba a matar”, agregó Torres.

“Ahí se me vino, sacó un arma de la cintura, se la agarré y se disparó. Yo me asusté y salí corriendo, me fui para la casa de mi mamá”, señaló sobre la secuencia.

Finalmente, el joven explicó que se quedó allí, sin saber que había un chico muerto. “Me enteré cuando mi otro hermano me llamó porque la Policía había ido a su casa”, apuntó Torres.

Gatica recibió un tiro en la cabeza

el crimen ocurrió el 26 de agosto, alrededor de las 5:30, en un espacio verde de la toma el Malón, cerca de calle aladino Fuentes, en el sector de la meseta. allí, señaló la fiscalía, el acusado le disparó a Gatica en la cabeza, luego de que su hermano le pidiera ayuda tras una pelea. para la defensa, fue la víctima quien junto con otro joven agredió al hermano de torres, por lo que este salió en su ayuda, forcejeó y le disparó.

