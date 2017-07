Cristian Castro quiere comprar la casa de Sandro

El cantante ya le giró una oferta muy jugosa a Olga Garaventa, viuda de Sandro, a quien conoció a principio de mes. En ese encuentro, recorrió la mansión y hasta almorzaron canelones hechos por la mismísima mujer.

“Me gustó tanto la casa que en la visita que le hice a la viuda de Sandro, Doña Olga, le ofrecí comprarla. Siento la misma sangre entre mis venas de cantante que él, mismo género, y nada me daría más gusto que poder entrar a esa casa, vivirla nuevamente, darle vida”, contó Castro. Luego, el creador de “Azul” destacó: “Me encantaría tener esa casa y vivirla. ¿A quién no le gustaría? Lo valoro muchísimo, por eso me atreví a hacerle el ofrecimiento de comprarle la casa”.

En cuanto a la respuesta de Olga, el cantautor reveló: “Ella tiene sus propios planes. Guarda sus cosas muy discretamente, es una persona que ha mantenido un orden muy estricto en honor a su fallecido Sandro y la respeto muchísimo. Respetaré siempre la decisión que ella tome, la voy a aplaudir, porque se ve que es la persona que Sandro eligió para guardar sus cosas y seguir su legado”.

“Yo nada más tuve el atrevimiento de decirle ‘en cualquier momento que quieras venderla, yo estoy ahí, porque me muero por Sandro como se muere tanta gente’”, concluyó Castro en un audio que ayer envió al ciclo Nosotros a la mañana.

6 millones de dólares es el valor de la mansión, donde Sandro vivió durante 40 años.

Mantenimiento

Según confirmó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10:30), la mujer del Gitano está dispuesta a pedir seis millones de dólares por la mansión.

“Olga Garaventa puso en venta la casa porque dice que le cuesta mantenerla y también que con el tiempo se ha ido deteriorando. Olga fue quien heredó toda la fortuna de Sandro, ella tiene dos hijos, y ya ha vendido algunos de los terrenos lindantes a la mansión, que también pertenecían a Sandro, pero ahora vende todo”, aseguró el conductor.