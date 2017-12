Cristina culpó a Macri por su pedido de detención

”Esto degrada a la Justicia argentina y señala a Macri como el máximo responsable de una organización política y judicial que persigue a la oposición”, dijo Cristina Kirchner, la ex presidenta, quien brindó una conferencia de prensa.

La alocución empezó minutos antes de las 17, en un salón del Congreso. La ex mandataria se sentó frente a una mesa donde la esperaban los principales referentes de su fuerza, muchos de ellos legisladores y ex funcionarios. Junto a ella se sentaron el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, y el diputado Agustín Rossi. “Quiero recordar que se trata de un acto de política exterior, no judiciable, que además mereció el tratamiento del parlamento argentino. El diputado Rossi era el jefe del bloque de Diputados en ese momento”, añadió.

“Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Lo que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso”, sostuvo. “No sólo viola el estado de derecho, sino que busca provocar daño personal y político a los opositores”. Y agregó: “No tiene nada que ver con la Justicia y la democracia, no hay causa, no hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe, el presidente Macri también lo sabe”.

“Es urgente el tratamiento del Congreso para que se le quiten los fueros. El Senado no tiene que ser un aguantadero”, dijo Graciela Ocaña, diputada nacional por Cambiemos.

El juez Bonadio procesó con prisión preventiva y pidió el desafuero para detener a Cristina, en la causa que se inició por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman días antes de morir, por la que también fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge “Yussuf” Khalil. La decisión de Bonadio incluye la orden de prisión domiciliaria para el ex canciller Héctor Timerman. En tanto, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Juan Mena y Angelina Abonna fueron procesados pero sin prisión preventiva por el magistrado, quien les dictó no obstante la prohibición de que salgan del país.

Pichetto, jefe del bloque peronista, dijo que no tratarán el desafuero. Pichetto, jefe del bloque peronista, dijo que no tratarán el desafuero.

“No hay chances de que lo trate el Senado”

Capital Federal

Ante el procesamiento con prisión preventiva y pedido de detención formulado por el juez Claudio Bonadio contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que “el desafuero procede ante una sentencia firme” y señaló que “no hay posibilidad de que el Senado se aboque ahora a este tema porque no está en sesiones ordinarias”.

“El desafuero procede ante una sentencia firme, como lo señaló la Corte Suprema en el caso Menem para resolver que fuera candidato”, dijo Pichetto. Además de indicar que no hay posibilidad de que en el Senado se trate este tema, recordó que el pedido de desafuero “es competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que habrá que constituirla en febrero o marzo”.

A D'Elía lo detuvieron en su casa. A Zannini, en Río Gallegos, Santa Cruz. A D'Elía lo detuvieron en su casa. A Zannini, en Río Gallegos, Santa Cruz.

Así fueron las detenciones de Zannini y D’Elía

Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y el dirigente piquetero Luis D’Elía quedaron detenidos durante la madrugada de ayer en el marco de la causa en la que están imputados por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.

Con relación al primer dirigente, el arresto se produjo en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y el ex funcionario quedó alojado en la delegación de la Policía Federal de la capital. Según pudo saber este medio, la detención estaba programada para las 7, pero por algún motivo el Chino salió de su domicilio cerca de la 1:30 y fue entonces capturado por los agentes de la PFA que lo custodiaban.

En el caso de D’Elía, la detención se produjo pasadas las 6 de la mañana en su domicilio, ubicado en el barrio El Tambo, de Laferrere. También quedó detenido el lobbista iraní Yussuf Khalil, en su casa sobre la avenida Juan B. Justo, en Capital Federal. A su vez, pasadas las 12, lo mismo sucedió con otro de los imputados, Fernando Esteche. El ex referente de la agrupación Quebracho fue buscado por las fuerzas de seguridad y al final se entregó en la Comisaría 46.