Cruzan la cordillera para pedir un paso fronterizo

El inédito trekking, llevado a cabo entre el 9 y 12 de febrero (el primero fue en enero de 2017), tuvo como objetivo reafirmar el antiguo anhelo de reabrir el paso fronterizo Minas-Ñuble y, de esta manera, contar con una conexión internacional directa con Chile.

El paso fronterizo se ubica en la laguna Vaca Lauquen en el norte neuquino, a 40 kilómetros de Las Ovejas y a 130 kilómetros de Chos Malal. Fue abierto por primera vez en 1872 y funcionó hasta los 70, cuando fue cerrado debido a la propagación de la fiebre aftosa que amenazaba al ganado vacuno chileno.

Vecinos de Andacollo, Las Ovejas y Chos Malal, de entre 20 y 50 años, participaron de esta caminata porque consideran que la reapertura del paso potenciará los lazos turísticos, comerciales, culturales y sociales con Chile.

Una de los caminantes, Claudia Fuentes, nacida en Andacollo hace 48 años, contó a LM Neuquén que si se reabre el paso, los habitantes del departamento Minas se verían “beneficiados por el turismo y el comercio, generaría ingresos económicos a través de distintas actividades”.

Fuentes describió que el viernes 9 de febrero salieron de la laguna Vaca Lauquen a las 9:30, a pie, y a las 5 de la tarde llegaron a Valle Hermoso, Chile. Luego de realizar los trámites migratorios y aduaneros, se trasladaron en camionetas hasta San Fabián. El segundo y tercer día participaron de diversos actos y actividades culturales en la Plaza de Armas e hicieron turismo en la zona. El 12 emprendieron la vuelta hasta la laguna Epulauquen.

“La caminata duró unas 18 horas entre ida y vuelta”, comentó Fuentes, quien trabaja como empleada en el ISSN y es la segunda vez que cruza la cordillera a pie. Expresó que si se reabre el paso podrían acceder a las costas de Ñuble y del Biobío, distante a 250 kilómetros de Neuquén.

Además de los incentivos comerciales y turísticos, está el emocional, ya que existen antiguos lazos familiares entre las localidades de San Fabián y del departamento Minas que quedaron distanciados o aislados luego del cierre del paso fronterizo. Fuentes recordó que su abuela tenía familiares en el vecino país y que desde muy joven los dejó de ver porque se cerró el paso. “Ella me hablaba mucho de San Fabián, incluso llevaba a sus hijos a la escuela de ahí porque en la zona no había escuela. Mi objetivo es conocer San Fabián por todo lo que me contó mi abuela”, concluyó.

Por las economías regionales

En la mesa de trabajo del Comité de Integración de la Región de Los Lagos se destacó que la apertura del paso permitirá colaborar con las economías regionales de ambos países a través de actividades de turismo. El gobierno chileno confirmó dentro del presupuesto 2018 los recursos necesarios para habilitar el paso Minas Ñuble, en la comuna de San Fabián, y unirla directamente con Las Ovejas.

Reencuentro de pueblos hermanados

Isidro Belver. Historiador del norte neuquino

Pocos participantes de la caminata quizás sabían que transitaban por un trazado que habían realizado, sigilosamente, a marcha forzada y de noche, las tropas del Ejército chileno comandadas por el general Manuel Bulnes. Venían persiguiendo y diezmando en distintos parajes previos, las huestes de los hermanos Pincheira y caciques pehuenches, hasta sorprenderlos en el campamento/pueblo de Las Lagunas, Coya Muelo y costas del Nahueve. Esta acción bélica militar logró que ese Combate de Epulauquen fuera “la última batalla de la independencia de América”, donde por “última vez flameó la bandera española, sostenida por los defensores del rey”, el 14 de enero de 1832.Por allí también volvieron a Chile soldados triunfadores, prisioneros, cautivas, tesoros incautados, numerosas haciendas y el recuerdo y el humo de la destrucción de aquella soñada “aldea realista de Epulauquen”.

Pero las raíces quedaron y este cruce de los Andes por las playas, bosques y cañadas de Vaca Lauquén se ha convertido en el espacio para el reencuentro de pueblos hermanados, de familias compuestas a ambos lados por lazos similares, de tradiciones y costumbres que se entrelazan y permanecen en el inconsciente de los pueblos.