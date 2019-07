Cuáles son las películas de la fase cuatro de Marvel

LAS PELÍCULAS

Black Widow

Si bien la impresión general es que Marvel Studios demoró demasiado en hacer esta película, especialmente si se tiene en cuenta lo que sucedió en Endgame, el anuncio tuvo una gran aceptación del público.

La cinta, que ya está en proceso de producción, contará una historia posterior a los hechos de Civil War y tendrá a Scarlett Johansson en el rol de Natasha Romanoff/Black Widow por última vez. David Harbour (Stranger Things, Hellboy) también será de la partida e interpretará a Red Guardian, una versión soviética del Capitán América. El elenco lo completan Rachel Weisz, O.T. Fagbenle y Florence Pugh y será dirigida por Cate Shortland.

scarlett.jpg

Se estrenará el 1 de mayo de 2020.

The Eternals

Con un elenco de primera, que cuenta con Salma Hayek, Angelina Jolie y Richard Madden, entre otras figuras, The Eternals promete ser una de las joyas de la fase cuatro del UCM.

En los cómics, Los Eternos son unos seres creados por Los Celestiales, una raza alienígena, para que sean los protectores de la Tierra.

Se espera que los conflictos cósmicos desatados por Thanos, tras usar las Gemas del Infinito, sean la temática de esta película. Será dirigida por Chloe Zhao y se estrenará el 6 de noviembre de 2020.

Angelina-Jolie-se-suma-a-Marvel-página-25.jpg

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang Chi no es uno de los personajes más populares de La Casa de las Ideas, pero se posiciona como una de las promesas de la próxima década. Se trata de un personaje de origen oriental, basado en el mítico Bruce Lee, que podría aportarle mucho al UCM, que todavía no había apostado por películas que sean estrictamente de artes marciales.

Además, el título de la cinta retoma un tema que parecía haber quedado en el olvido. Es que los Diez Anillos son unos artefactos muy poderosos del universo de Marvel que, usualmente, se encuentran en poder de El Mandarín, eterno enemigo de Iron Man que fue desperdiciado en la tercera entrega del hombre de hierro.

Será protagonizada por Simu Liu y dirigida por Destin Daniel Cretton. Se espera para otoño (primavera en Estados Unidos) de 2021.

Simu Liu como Shang Chi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El caso de Doctor Strange es similar al de Shang Chi. Es que, según comentó Kevin Feige en el panel de la San Diego Comic-Con, será una película de terror, algo que Marvel nunca había hecho en su Universo Cinematográfico. Además, contará con la participación de Elizabeth Olsen en su papel de Scarlet Witch.

Hay un gran entusiasmo por esta cinta, ya que se cree que sería la primera en tratar la temática del multiverso, lo que permitiría tener en la pantalla grande versiones alternativas de los personajes más populares de Marvel.

Otro de los aspectos que llamaron la atención de los fanáticos es que los eventos de la película podrían desencadenar la locura de Wanda Maximoff, lo que en los cómics la lleva revivir a Visión y a tener dos hijos con el androide a través de la manipulación de los tejidos de la realidad.

Se espera para el 7 de mayo de 2021.

Doctor Strange.

Thor, Love and Thunder

Aunque Chris Hemsworth amagó con dejar el rol del Dios del Trueno luego de Avengers: Endgame, Marvel se aseguró su participación en la cuarta entrega de la saga, que repetirá a Taika Waititi como director.

Lo más llamativo de esta cinta es el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, quien no sólo ocupará su papel de científica reconocida a nivel mundial, sino que también encarnará a la versión femenina de Thor, tal y como sucede en los cómics. Ahora surge una pregunta, ¿Veremos a Thor Odinson y a Jane Foster combatir codo a codo empuñando la Stormbreaker y el Mjolnir? Por el momento, sólo resta esperar al 5 de noviembre de 2021 para saber cómo abordará Waititi este arco.

nuevo-aspecto-thor-avengers-endgame-1-810x400.jpg

SERIES

WandaVision

La serie explorará a fondo la relación que tienen Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany). Kevin Feige adelantó que será “algo nunca antes visto, no puedo expresar cómo de emocionante, diferente y extraña va a ser”.

Entre los aspectos más llamativos, se encuentra la participación de Mónica Rambeau (Teyonah Paris), personaje que ya apareció en Capitana Marvel, aunque en esta ocasión lo hará como adulta. Llegará a Disney+ en el otoño de 2021.

Wandavision.

Loki

Según adelantaron en el panel de Marvel de la San Diego Comic-Con, la serie estará centrada en lo que sucedió con Loki luego de haber tomado el Teseracto en Avengers: Endgame.

Se cree que, con la gema en su poder, viajará a través de distintas épocas y lugares de distintas dimensiones. Se estrenará en invierno de 2021 en Disney+.

Loki.

The Falcon and Winter Soldier

Kevin Feige, la mente detrás del UCM, anunció que llegará el próximo año a Disney+ y oficializó que abordará el camino que deberá transitar Sam Wilson (Anthony Mackie) para convertirse en el nuevo Capitán América. Además, contará con el apoyo de Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) para hacerle frente a un viejo conocido, Barón Zemo (Daniel Bruhl), que llevará puesta la clásica máscara violeta de los cómics.

Falcon & Winter Soldier.

Hawkeye

Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner), el vengador más relegado por los productores del UCM, tendrá su propio show y será alucinante, según comentó Kevin Feige. Mostrará el entrenamiento que le dará a Kate Bishop, joven que en las viñetas adopta el manto del arquero en la formación de los Young Avengers.

Se estrenará en 2021 en Disney+.