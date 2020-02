Cuando todo es la política

El conflicto municipal de Centenario tiene un componente más político que económico a pesar de los descuentos que denuncian sectores el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc). El hecho de que el mismo Oscar Parrilli, actual senador nacional por el Frente de Todos y ex secretario general de la Presidencia en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, haya opinado sobre el conflicto, es una de las variables. “Los peronistas nunca gobernamos sacando derechos. Voy a esperar a que se reponga (por Bertoldi), porque no está bueno hacer una rebaja en los salarios municipales. Espero que esto se revierta”, dijo el hombre de confianza de Cristina durante una nota luego de un encuentro con militantes en un local de la calle Perú en Centenario. Se sabe: el parrillismo, que en su momento, allá por el 2010, ayudó al intendente de Centenario Javier Bertoldi a llegar a la presidencia del PJ neuquino (contra el líder de la CGT, Sergio Rodríguez), hoy ya no tiene esa generosidad.