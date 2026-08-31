Cuánto cuesta la cartera Dior que está de moda y es tendencia para famosas como Anne Hathaway y Rosalía.

El nuevo bolso de Dior se convirtió en uno de los accesorios más buscados de la temporada y ya conquistó a varias celebridades internacionales. De esta manera, muchos pusieron el ojo en el valor que tiene en el mercado el nuevo producto de la casa francesa que Anne Hathaway y Rosalía pusieron de moda en Europa.

La moda vuelve a mirar hacia los grandes clásicos y la casa de alta costura encontró en uno de sus diseños históricos la inspiración para crear uno de los bolsos que promete convertirse en protagonista de la temporada.

Bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, Dior vuelve a mirar hacia su propio archivo para reinterpretar algunas de sus creaciones más emblemáticas desde una perspectiva contemporánea. Así nació Dior Cigale , un complemento que recupera la esencia de La Cigale, el histórico vestido que Christian Dior creó en 1952, y lo transforma en un accesorio actual que combina el legado de la alta costura con las tendencias de la moda contemporánea.

El Dior Cigale está inspirado en un histórico diseño de la maison francesa y ya conquistó a figuras como Anne Hathaway, Rosalía y Ariana Grande. El modelo tiene un precio de alrededor de US$4.900. El diseño toma elementos de aquella creación de alta costura y los lleva a un formato completamente diferente. El resultado es un bolso de líneas elegantes que mantiene la identidad de la histórica casa europea, pero incorpora una estética pensada para el guardarropa actual.

Anne Hathaway fue una de las figuras que lo llevó en color negro, combinándolo con su habitual estilo sofisticado. La actriz Charlize Theron, embajadora global de la firma, también apareció con el mismo modelo. Ariana Grande eligió una versión negra y la incorporó a una estética más urbana, mientras que Rosalía apostó por el diseño y ayudó a instalarlo entre los accesorios que concentran todas las miradas en Europa.

La foto de Bizarrap que encendió los rumores con Rosalía

Rosalía eligió mantener un perfil extremadamente bajo en su visita a la Argentina. No realizó apariciones públicas ni habló con la prensa después de la controversia que generó el repost de un video de Mía Khalifa, por el que luego pidió disculpas. En ese contexto, toda la atención quedó puesta en la previa de su presentación en el Movistar Arena, donde desembarca con su gira internacional Lux.

ROSALÍA X BIZARRAP



Próximamente… pic.twitter.com/KjUanFF1Hf — Biza Updates (@bizaupdatesmx) July 31, 2026

Sin embargo, Bizarrap se encargó de encender los rumores acerca de un posible feat. A través de una historia de Instagram publicó una fotografía de un micrófono de estudio decorado con un rosario y agregó la ubicación en Capital Federal. Aunque no mencionó a la intérprete ibérica ni dio más explicaciones, el detalle del rosario fue suficiente para que sus seguidores relacionaran la publicación con la nueva etapa artística de la española, ya que ese símbolo ocupa un lugar central en la estética de Lux.

Hasta el momento ninguno de los dos confirmó oficialmente un trabajo en conjunto, aunque los rumores crecieron rápidamente en las redes sociales. La expectativa también se explica porque Bizarrap lanzó apenas una Music Session durante este año, junto a Myke Towers, por lo que sus fanáticos esperan novedades desde hace varios meses. La coincidencia entre la presencia de Rosalía en Buenos Aires y la imagen compartida por el productor no hizo más que reforzar las especulaciones.