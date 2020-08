Cuarentena: la patagonia es el principal comprador de muñecas sexuales

La soledad y el encierro hicieron que la curiosidad y la innovación de muchas parejas caigan sobre este producto. Posiblemente se tiende a imaginar que es exclusivamente para hombres, pero no. En Argentina, como en el resto del mundo, los muñecos sin diseñar se venden con tres tipos de identidad género: femenino, masculino y mujer transgénero.

“Las mayores ventas fueron a parejas y por lo general se llevaron una muñeca mujer con un pene que se puede añadir”, contó a LMNeuquén Javier Chapuy dueño de Todos tus deseos, uno de los pocos comerciantes de este producto en el país. El empresario detalló que el 70% de sus ventas durante la pandemia fueron a la Patagonia.

“Varias de esas fueron a Neuquén, pero no te lo puedo especificar nada más porque me parece importante resguardar todo tipo de información porque sé que muchos de mis clientes son reservados con estos temas”, agregó.

Si bien hay muchas dudas y prejuicios sobre estas muñecas sexuales que están llegando a la Patagonia argentina, Javier contó que hace cinco años creó su empresa y no se equivocó con la inversión. “Lo arranqué como un negocio que estaba en auge en el mundo y acá en el país aún no había ingresado”, dijo.

Si le llevan una foto de alguien, Javier aseguró que puede crear una muñeca “con un 98% de parecido”.

“Son piezas de diseño, no son esas muñecas inflables como algunos le dicen. Estas muñecas se le puede agregar temperatura corporal, sonido, distinto color de pelo o tonos de piel, y muchos otros accesorios más que van al gusto del cliente”, detalló.

La Patagonia manda

Javier aseguró que en Argentina desde se decretó el aislamiento vendió un 30% más, en relación a las ventas que ya venían en alza en el 2019. "Estaré vendiendo unas 40 muñecas por mes aproximadamente", detalló, que de ese número el 70% se envía a la región patagónica.

“Las ventas subieron en la pandemia y creo que se generaron por dos factores: el primero porque la gente compra más estando desde su casa, que seguramente le pasó a cualquier comerciante, y la segunda es que creo que la muñeca, cómo muchos clientes me dijeron, es una forma segura de tener relaciones sexuales sin exponerse”, explicó.

Sus clientes tienen arriba de los 50 años y "muchos de ellos tal vez están solos y es una buena salida", especuló. "Yo lo veo perfecto, es un método muy seguro para esta pandemia", añadió.

Muñecas Patagonia Venta 05 javier.png Javier Chapuy, dueño de Todos tus deseos

Muñecas de diseño

Dentro de las ventas, hay un selecto y minoritario grupo que quiere que este producto sea idéntico a una persona determinada (como alguna actriz porno) o algún animé. Si le llevan una foto de alguien, Javier aseguró que puede crear una muñeca “con un 98% de parecido”. “Esto es algo particular que un puñado pequeño de clientes lo desea y casi todos los usa para coleccionar”, agregó.

Además, algunos de los “pedidos curiosos” se relacionan con películas. “Hay clientes que buscan muñecas con las orejas de Elfas, que se vio en muchos films, y la que me han pedido es una mujer con tres tetas, como aparece en la película `El vengador del futuro´", sostuvo.

"Cada cual tiene sus gustos y no está nada mal. Cada uno tiene libertad y nadie está para juzgar, es más: me alegra que el producto que vendo genere ese sentimiento”, explicó Javier.

Modo de venta en Argentina

Todos tus deseos es un revendedor oficial, con sede en Córdoba capital. Es el nexo entre las grandes empresas que fabrican estas muñecas en el mundo y los clientes argentinos. “Nosotros tenemos publicados alrededor de 700 modelos y día a día se agranda el catálogo”, explicó el comerciante.

A su vez, aseguró que no tiene todas en el local, pero cuenta con unas 20 o 25 listas para vender en el momento, que usualmente son las más buscadas o los nuevos modelos.

Pero, al parecer, los clientes “son más pacientes”. Piden un modelo, detallan el color de piel, cabello y distintas características que incluyen en el mismo precio inicial, y esperan unos 20 o 25 días que es lo que tarda en llegar a la sucursal central desde la fábrica.

"También tiene una opción de agregarle distintas cositas, como podría ser calor corporal, gemidos, un esqueleto que permite aún más posiciones, y demás", puntualizó Javier y explicó que “las dolls van de 100.000 hasta 250.000 pesos”, y que cada uno de esos accesorios aumenta su precio en 10 mil.

“Aunque si hablamos de las muñecas diseñadas a medida, el precio ya es otro porque tenemos que mandar a que la fábrica haga moldes nuevos y realizar un nuevo proyecto”, explicó y agregó que el monto de ese producto ronda en los 700 mil pesos.

Producto de colección

Cada una de las muñecas llega con las instrucciones de uso y de limpieza. Además, se vende en una caja que contiene dos piezas: por un lado el cuerpo y por el otro la cabeza. “Está así diseñado para que le puedas cambiar de color el pelo o los ojos o bien los rasgos de la cara”, aseguró Javier.

Además, describió que tienen un esqueleto metálico y recubierto con silicona. “Todo armado pasa entre 15 y 50 kilos, dependiendo cuán grande o pequeñas quiera la muñeca el cliente”, aclaró y aseguró que se puede conseguir desde su página, como también en Mercado Libre.

“Si bien las muñecas últimamente están saliendo mucho para parejas que quieren agregar una persona más y tal vez no se animan o no saben con quién, varios de nuestros clientes son personas grandes que están solas o personas que le cuesta relacionarse y quieren buscar este deseo placentero”, describió Javier y concluyó: “Es un producto que aún tiene tabú, pero hace feliz a mucha gente. Y yo me quedo con eso: con la libertad y la felicidad que trae”.