Damián de Santo llegó a Morfi y en Twitter festejaron

De Santo se mostró muy suelto y divertido y hasta se animó a mostrar sus habilidades para la danza en el tema de apertura junto a Zaira Nara, su co-conductora.

“Damián de Santo trae una fuerza al programa! Dupla linda con Zaira Nara. Están prendidos fuego”; “@MorfiTelefe lo que me estoy riendo con Damián de Santo!! Lo mejor que le pudo pasar a morfi!!!”; “Amo a Damián de Santo, que hombre del bien, GRAN CAMBIO Morfi”; “Qué lindo Morfi sin Rozín. Un genio Damián de Santo. Ahora sí voy a verlo” y “Felicitaciones, me encantó Morfi. Genio quien pensó en Damián de Santo como conductor. Me divertí mucho”, fueron algunos de los tuits de los seguidores del programa.