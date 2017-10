Damián de Santo: "Mirtha Legrand tiene que cerrar el pico"

Una mesa picante

La polémica se generó cuando el actor dijo que había que “matar a los padres en vida para poderlos disfrutar”. En ese momento se produjo un intercambio de opiniones sobre la paternidad entre Mirtha, De Santo y algunos participantes de la mesa, como Gonzalo Valenzuela, Roberto Carnaghi e Isabel Macedo.

La parte más caliente de la situación se dio cuando Legrand le dijo a De Santo: “Tu teoría no me gusta, no me convenciste Damián”, a lo que el actor respondió: “Pero por ahí porque te pone nerviosa mi teoría. Quizás en esta mesa estoy sembrando algo”. Mirtha, con toda seguridad, le dijo: “En mí no” y el actor retrucó: “Tal vez tu necedad no te permite escucharme”.

De Santo, lejos de arrepentirse, asegura que estuvo bien y que no le importa entregar títulos polémicos. Mientras, aprovecha para promocionar su película.