Daniel Agostini es la nueva víctima de los memes en las redes sociales

Fue José Chatruc, un amigo del músico, quien lo tomó desprevenido mientras comía con un rotundo: “Se va julio ¿y quién viene? ¡Agostini!”. Parece que no era la primera vez que a Agostini le toman el pelo por su apellido, que vamos rima bastante bien con agosto , así que hizo un descargo gestual cuando mostró el dedo del miedo en una clara evidencia de que no era la primera vez que le recordaban que su nombre se parece al mes que está a punto de empezar.

https://twitter.com/barreiroonline/status/1287118686801862661 Se nos va Julio y ya se viene Agostini. pic.twitter.com/FuPyGd9pt7 — j☀️nass (@barreiroonline) July 25, 2020

Al fin el cantante español descansará un poco de los memes virales que soportó durante julio. Por cierto que Enrique Iglesias, su hijo no se escapó de la andanada de los internautas que lo apodaron como “lo peor de julio”.

Agostini se viene con todo y tendrá que enfrentar otros 31 días de bromas que llevarán su rostro y su nombre. Por cierto que el cantante de música tropical argentino no viene de pasarla del todo bien. Recientemente perdió a uno de sus referentes afectivos más importantes. Durante la cuarentena falleció su tío y debido a las restricciones sanitarias no pudo despedirlo.

https://twitter.com/pablomileo/status/1288641939949137931 ¿QUIÉN VIENE CUANDO SE VA JULIO? AGOSTINI... pic.twitter.com/VqcWwbe2ID — Pablo Mileo (@pablomileo) July 30, 2020

“Solo me queda decirte gracias por todos los hermosos momentos vividos, por tus palabras tu amor y ser un ser maravilloso. El único consuelo que me queda para no hacer tan dura tu partida, es imaginarte abrazado a tu viejo, a tu hermano mellizo, mi papá, y los otros hermanos que ya no están”, escribió en su cuenta en Instagram Daniel Agostini hace casi una semana cuando compartía el dolor por la pérdida del hermano de su padre.