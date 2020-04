Daniel Cingolani recordó su rica historia en el TC2000

Al nombrar a Berta, el bonaerense tuvo solo palabras de elogios para el rafaelino. “Trabajar con Berta era tocar el cielo con las manos. Siempre digo lo mismo cuando hablamos de este tema. Correr con Berta en el automovilismo argentino tenía un plus”, indicó .

Además, añadió: “La presión te la generabas vos, era de uno, porque en realidad ellos nunca te presionaban. Todo lo contrario. Las veces que no andaba bien me mostraban los motivos del por qué. Cuando no fuimos competitivos ellos lo sabían. Un día le comente (a Oreste) que estaba preocupado porque yo notaba que no estaba a la altura de las circunstancias y me dice quédate tranquilo que el auto no está. Cuando lo logremos lo vas a notar y así fue, Fuimos a Chaco y ganamos la carrera. Te daban tranquilidad”.

daniel cingolani.jpg Daniel Cingolani corrió con el equipo de Oreste Berta y en el 2000 logró su único título dentro del TC2000.

Al momento de hablar de sus encontronazos con Henry Martín, el de Nueve de Julio describió lo intensa que fue esa rivalidad. “Fue dura la lucha, muy dura. Hubo desobediencias, mucha rivalidad, inclusiva entre los mecánicos, y eso hizo que nos sacaran a los dos del equipo. Yo recién salía campeón y quedaba despedido”, sentenció.

Ya una vez fuera del equipo de Berta, el campeón del año 2000 relató lo complejo que fue reinsertarse en el ambiente. “El después fue duro y complicado porque quedé desarmado. No tenía en ese momento muchas posibilidades de buscar un equipo porque en diciembre me dicen que no seguía y todos ya tenían las estructuras cerradas. Por suerte apareció el equipo Chrysler y encaramos ese proyecto”, aseguró.

En tanto, el "Muñeco" también se refirió a los fuertes acciones que sufrió en su carrera deportiva. “Yo tuve tres golpes muy duros. Uno probando en el autódromo de Las Flores, el auto no sirvió más, otro en el circuito de Paraná y el último el de Río IV. En ese, nunca lo comenté, perdí un poco la visión en el ojo derecho. Por suerte no me dificultó para seguir corriendo”, explicó.

Por último, Cingolani se mostró crítico con el uso del simulador. “No estoy de acuerdo con los simuladores. Agustín Canapino salió de ahí pero si no lo hubiese hecho sería tan bueno como lo es ahora. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El Flaco Traverso siempre dijo la gente se tiene que dar cuenta que no puede manejar un auto de carreras como lo hacemos nosotros. Si alguien cree que por poder manejar un simulador y ganarle a Canapino está en condiciones de manejar uno de competición está confundido. Hay que marcar las grandes diferencias”, cerró.