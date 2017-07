Darío Martínez: "En esta elección se discute quién frena el ajuste"

Allí, escuchó y conversó con los vecinos, casa por casa.“Los vecinos y las vecinas con quienes hablo me cuentan pálidas, me narran pérdidas, me relatan la nostalgia por un pasado cercano en el que podían ejercer sus derechos con plenitud, y eso duele", dijo el candidato.

"Sólo la vía electoral resolverá de manera profunda y definitiva estas injusticias, lo que tenemos que saber es que votamos a los diputados y diputadas que puedan frenar las políticas neoliberales e insensibles del gobierno nacional. En esta elección se discute quién frena el ajuste”, aseguró Martínez.

Solidaridad con los afectados por la nieve

Darío Martínez se solidarizó con los afectados por el fuerte temporal de nieve que afecta a vecinos de la cordillera, pero en particular de Junín y San Martín de los Andes.

El candidato solicitó que las autoridades nacionales “den señales de apoyo y se pongan a la altura de las circunstancias ayudando en todo lo que se necesite. Es imprescindible que la ministra Stanley se instale en Neuquén y colabore con las familias más necesitadas. Sé por muchos vecinos y vecinas que la situación en el sur es lo suficientemente grave como para que el gobierno nacional responda y acompañe”, finalizó.

