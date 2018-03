De Plottier a Malvinas para visitar la tumba de su hermano: "Fue un día fuertísimo"

Miguel, quien vive en Plottier, formó parte de la comitiva argentina que viajó esta mañana a las Islas para participar de la ceremonia, donde pudieron despedir los restos de los soldados que fueron identificados gracias al trabajo del Equipo de Antropología Forense, la Cruz Roja Internacional y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“Fue un día fuertísimo. Estuve quebrado todo el tiempo. Siempre es lindo pisar las Islas y ahora que mi hermano tiene placa, cambia toda la historia, ya por lo menos vas a un lugar definido”, confesó Miguel a LM Neuquén sobre la emotiva jornada en las Islas.

homenaje cementerio islas malvinas02.jpg

Embed Por fin, familiares de 90 soldados en #Falklands / #Malvinas podrán llevar flores a tumbas que llevan su nombre. Un ciclo se cierra con el fin de la incertidumbre sobre el lugar donde reposan sus seres queridos. pic.twitter.com/uXIkqYygHt — CICR (@CICR_es) 26 de marzo de 2018

Miguel contó que es la segunda vez que pisa Malvinas, aunque la primera vez que estuvo, hace cinco años, no sabía que Daniel estaba enterrado allí. “Mi hermano era piloto, fue abatido por un avión inglés enfrente del cementerio y habíamos descartado que esté allí”, contó.

Sin embargo, las heridas abiertas de hace 35 años lo llevaron a acercarse al equipo de trabajo que busca identificar a los soldados en Malvinas y se hizo el estudio de ADN. “Con los resultados y la posibilidad de viajar, ponerle una flor y estar ahí donde está, se cerró una etapa”, manifestó.

Sergio Miguel, Malvinas, Plottier

Al momento de dialogar con LM Neuquén, Miguel regresaba al hotel luego de un largo y emotivo día que comenzó esta madrugada. La comitiva de más de 200 personas partió desde el hotel en Buenos Aires hacia Ezeiza, donde embarcaron en dos aviones con vuelo directo hacia las Islas Malvinas.

"Todos respetaron nuestro dolor. Obviamente cada uno siente y exprese de manera diferente. Yo estuve quebrado desde que entré hasta que salí. Estuvimos tres horas y en ese lapso, no pude esgrimir una sonrisa", detalló.

Daniel Miguel, héroe de Malvinas Gentileza Malvinas, la guerra aérea.

Allí, permanecieron durante tres horas en el cementerio de Darwin, donde se realizó una ceremonia religiosa oficiada por el obispo auxiliar de la Arquidiósesis de Buenos Aires, monseñor Enrique Eguía Seguí, el cura católico John Wisdom y el protestante reverendo Mercer.

Fue un día fuerte, de tremendas emociones

Además, un grupo de gaitas de la Guardia Escocesa entonó "The Last Post", un toque militar tradicional en las ceremonias fúnebres. Al regreso, hubo un segundo acto que se realizó en la Sala Malvinas del aeropuerto con la participación de funcionarios nacionales.

Embed Dia histórico



Ceremonia especial en nuestra Sala Malvinas Argentinas.



Recibimos a los familiares que viajaron a las Islas para homenajear a los caídos recientemente identificados.



Apoyamos a los seres queridos de nuestros héroes ❤



Recuerdo, para siempre pic.twitter.com/JvfnVKueYR — Aeropuertos Argentina 2000 (@aa2000oficial) 26 de marzo de 2018

Embed Donde antes decía "Soldado solo conocido por Dios" ahora hay nombres y apellidos. #Malvinas pic.twitter.com/LKwrDxjuIe — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) 26 de marzo de 2018

Por último, Miguel reveló que tiene planeado volver junto a su padre a las Islas Malvinas. “Aún no pude hablar con él (por su padre), cada vez que le quiero contar, me largo a llorar, ya que los dos vivimos esta historia. Le quiero transmitir todo, y de sólo recordar, me quiebro”, concluyó.

Embed

LEÉ MÁS

Identificaron los restos de su hermano en Malvinas