De wachines y tumberos la jerga criminal neuquina

"Eh, gato, sentate que llegó el peluche y acá la ranchada no quiere berretines porque si no vienen los enguantados y se arma bondi”. “Ponelo a este gil que se hace el poronga”. “Pendejo atrevido, recatate si no te vas a comer un arrebato”. Seguramente, la mayoría no habrá entendiendo o cree tener una vaga idea de lo que trata cada una de estas frases, y esto sucede por una simple razón: hay un código de por medio que, al desconocerlo, uno queda al margen y solo se arriesga a intuir o adivinar el significado.