Debut y decepción

La empresaria marcó la diferencia de su ciclo con el “Bailando”, del cual fue figura: “Quiero mostrar que también se puede hacer carrera sin algo mediático”, aclaró la bailarina.

En 2014, Laura se quedó afuera del certamen de Showmatch tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados.

Categórica: después de 3 años, el seguro de Ideas le pagó $250 mil. “no me alcanzaba ni para comprar caramelos”, dijo Fidalgo.

Letal

Sobre ese tema contó que Marcelo Tinelli pagó la operación pero muchas sesiones de kinesiología “corrieron por su obra social”. Sin embargo, después de tres años el seguro de Ideas del Sur “le pagó muy poco (250.000 pesos)”. “No me alcanzaba ni para comprar caramelos”, sostuvo Fidalgo, que aún sigue recuperándose de la lesión.

Si bien admitió que el conductor se portó “bien”, aseguró que después de trabajar 10 años en Ideas del Sur “nunca la llamaron”. “Es muy triste pero ahí te das cuenta la calidad de las personas... Con Marcelo tenía una súper relación, me llamaba siempre, y no me llamó nunca más y yo decía qué loco, la confianza que tenían en mí en un comienzo y después nada. Me decían ‘la Messi del baile’ y tras la lesión no me llamaron más.