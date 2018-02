Dejaron libre al abusador de la mamá de Centenario

Ayer se realizó una audiencia en la que los jueces Raquel Gass, Cristian Piana y Gustavo Ravizzoli resolvieron la inmediata libertad del abusador. Tanto el fiscal Andrés Azar como la querella adelantaron que impugnarán el fallo.

Durante el juicio la fiscalía sostuvo que se trató de un abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de arma de fuego y robo con arma. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2017 los magistrados lo condenaron por un delito menor, dado que consideraron por unanimidad que la teoría fiscal respecto del arma y la violación no había sido acreditada.

El abuso sexual ocurrió la madrugada del 9 de marzo del año pasado, sobre Avenida Traful, en Centenario, cuando la joven de 27 años caminaba con sus pequeños hijos.

El episodio generó consternación. La víctima sufrió el abuso en la calle, delante de sus hijos de 1 y 3 años y amenazada con matarlos si se resistía.

En la causa, el tucumano fue el segundo detenido por el episodio, dado que previamente habían acusado a otro hombre de la localidad, a quien debieron sobreseer.

“Me dijeron que tenía que estar callada porque, si no, no iba a poder estar en la audiencia. Cuando lo vi inmediatamente me llevó a ese día. Me indigné con el juez porque a pesar de que escuchó todo el relato de lo que me había pasado, ni se inmutó”, contó la víctima en junio de 2017, sobre la audiencia que reveló que el ADN del acusado era positivo.

Además, la joven recordó que el agresor la apuntaba con un arma cerca de las costillas y le afirmaba: “Si me dejás tener algo con vos te dejo tranquila”. Luego, la víctima describió: “Me decía que lo besara, que hiciéramos de cuenta de que éramos novios, así la gente que pasaba no se daba cuenta. Como no lo besaba, me pegaba. Hasta un patrullero pasó por ahí. Mientras me violaba le apuntaba a mi hijo con el arma en la cabeza”.

OTRAS CAUSAS

Piden pena mayor para un padre violador

Pese a que fue comprobado que el hombre abusó sexualmente de sus pequeñas hijas de 9 y 13 años, y en reiteradas ocasiones hasta que el caso salió a la luz, luego de ser condenado por los aberrantes hechos la Justicia le dictó una pena de 12 años de prisión efectiva, que será apelada por la querella, que quiere el doble.

La audiencia se realizó el miércoles, y en ella tanto la fiscalía como la Defensoría de los Derechos del Niño solicitaron una pena de 15 años de prisión para el agresor. Por su parte, la querella particular requirió el doble, es decir, una condena efectiva de 30 años, por lo que se espera que la decisión de los jueces sea impugnada, dado que sólo le dictaron 12 años de cárcel.

Violó a su ex y va a prisión 6 años

La Justicia condenó a un hombre por abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja y lo sentenció a seis años y dos meses de prisión efectiva. El agresor la violó dos veces en la casa de una amiga.

El miércoles se realizó una audiencia en la que un tribunal sentenció al violador por dos hechos ocurridos en octubre de 2016 contra su ex pareja.

Durante la jornada, el fiscal Andrés Azar solicitó una pena de seis años y ocho meses, mientras que la querella pidió siete. La defensa, por el contrario, requirió seis años de prisión domiciliaria.