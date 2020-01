Del Marabunta Rugby Club a Inglaterra sin escalas

Con tan sólo 19 años, la cipoleña Lara Berardo cumplió el sueño de viajar a Inglaterra para jugar al hockey, deporte que solía realizar en el Marabunta Rugby Club. Fue convocada por el Old Silhillians Club y hace casi dos meses está instalada en el país británico. Además de hacer lo que más le apasiona en la vida, también colabora con entrenamientos para los jugadores más pequeños.

En diálogo con LMC, la joven contó que, luego de terminar el secundario en Cipolletti, comenzó la carrera de Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba, donde también formó parte del Club Universitario.

Fue allí donde, un día como cualquier otro, decidió armar un currículum deportivo y cargarlo a una plataforma digital llamada “Scorrd”, a través de la cual jugadores y jugadoras de hockey, clubes, entrenadores e hinchas de todo el mundo pueden conectarse entre sí y, en el mejor de los casos, ofrecer oportunidades únicas.

No pasó mucho tiempo hasta que el presidente del Old Silhillians Club se contactó con Lara para ofrecerle un lugar en el equipo de hockey. “Me fui comunicando con él a lo largo del tiempo hasta que me animé a viajar. La decisión de irme no fue tan difícil porque la tenía pensada desde antes, pero sí me costó poner en pausa la universidad –porque en algún momento quiero recibirme- y obviamente alejarme aún más de mi familia y amigos”, detalló.

A la hora de subir al avión, su corazón se llenó de emociones encontradas; ella sabía que iba a ser duro estar separada de su familia, pero al mismo tiempo estaba feliz y no podía esperar a que comenzara la aventura.

Actualmente, la joven deportista vive en Solihull, un pueblo ubicado a nueve minutos en tren de Birmingham, una de las ciudades más grandes de la región de West Midlands. Si bien el cambio de vida fue rotundo, considera que se adaptó a la cultura y el idioma muy rápido; un poco por su conocimiento previo de inglés y otro, por la contención de sus nuevas compañeras.

“En el colegio tuve el nivel básico de inglés, así que me pude manejar con lo justo y necesario apenas llegué, después en el día a día vas aprendiendo un montón. Con el tema de la cultura, es cierto que los ingleses son bastante fríos, pero pude integrarme re bien y de a poco voy conociendo a todos. Además, en mi casa hago horario de Argentina y para comer también cocino cosas argentinas, por eso quizá no la estoy sufriendo tanto”, confesó Lara.

Por otra parte, explicó que quiere esperar antes de decidir si quedarse un tiempo más en Inglaterra o volver a Argentina para terminar la carrera de Nutrición. “Más adelante también puedo volver a repetir esta experiencia, pero la verdad es que le agarré el gustito a estar acá. Me tratan muy bien y encima tengo tremendos países para recorrer muy cerca. Aunque ya extraño a mi familia y mis amigos, mi casa, mis perros y todas las cosas que son mías, que tengo desde que nací”, reconoció.

Finalmente, la cipoleña remarcó que –en su caso- instalarse en un país tan lejano fue una experiencia enriquecedora e importante para madurar y encontrarse a sí misma.

“Lo había notado cuando me fui a vivir a Córdoba y ahora lo vuelvo a confirmar. Independizarse ayuda un montón a crecer, a descubrirte. Lo cierto es que no siempre todo es color rosa, pero gracias a la tecnología me puedo comunicar con mi familia y eso me ayuda muchísimo cuando se vienen momentos difíciles, que por suerte son muy pocos. Recomiendo vivir esta experiencia”, concluyó.

Un viaje de amistad

En su estadía en Inglaterra, Lara también aprovechó para conocer diferentes ciudades de Italia. En Roma visitó a uno de sus mejores amigos, quien también fue su entrenador en el Marabunta Rugby Club.

