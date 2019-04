#MillonarioTelefe Ummm no te veo @SANTIAGODELMORO no es tu estilo!!! Sorry.Te falta sal, pimienta, comino.Ummm no tiene sabor a nada el programa con tu animación.

Porque no llaman A Silvio Soldán. También podrían convocar a Nicolas Repetto con el corchito pintaba mejor que Santi