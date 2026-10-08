Caso Bakari: tras recibir el alta, trasladaron a Arias bajo fuerte custodia a la Comisaría 23

Contrario a lo informado inicialmente por la Fiscalía, de que la formulación de cargos sería en una semana, este jueves se decidió el traslado del acusado a sede policial.

Trasladaron al acusado por el homicidio de la nena de 3 años.

Carlos Arias (36), acusado del homicidio agravado por el vínculo de su hija Aythanna Bakari Eluney (3) ocurrido el sábado 3 de octubre en Villa La Angostura, recibió este jueves el alta del Hospital Ramón Carrillo y fue trasladado de urgencia a la Comisaría 23 de San Martín de los Andes , donde permanece detenido.

El operativo, según la información a la que accedió este diario, fue escoltado por tres efectivos policiales durante el traslado y luego custodiado por seis efectivos en su ingreso a la sede policial, lo que deja en evidencia un fuerte operativo de seguridad montado para resguardar al acusado y evitar incidentes.

El acusado descendió de un móvil policial con camisolín celeste, descalzo y esposado, asistido por los efectivos, tal como se observa en el video publicado por el medio local, Lacar Digital.

La novedad sorprendió porque hasta esta mañana la propia Fiscalía había deslizado que la audiencia de formulación de cargos se haría recién en una semana. Sin embargo, esta tarde se aceleraron los tiempos.

El fiscal Adrián De Lillo confirmó esta noche a LM Neuquén: “La persona ya está detenida, tenemos 24 horas para la audiencia de formulación de cargos. La audiencia ya se solicitó, debería ser mañana”, afirmó.

Captura de video de LACAR DIGITAL

El viaje de la querella a Pomona

Otro dato relevante: la abogada querellante Lorena Miani, representante de la familia Pino Calvo, confirmó que estaría viajando a Pomona -luego de la audiencia- para reunirse con la familia de Anahí y poder contextualizar el ámbito en el cual se movía.

Según pudo saber este medio, se buscaría exponer un contexto de violencia que, si bien existía, no había sido judicializado ni denunciado policialmente. Ese punto será clave en la audiencia de mañana.

La familia de Bakari, a través un comunicado oficial, pidió reserva en la difusión de imágenes de la niña y su madre y extendió un pedido de respeto y cariño para la familia Arias Rodríguez, marcando que no hay reproches entre familias.

La audiencia de mañana será determinante: allí la Fiscalía expondrá los cargos y pedirá medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva. Arias deberá contar con defensa técnica, particular u oficial.

El comunicado de la familia y el pedido de respeto mutuo

En medio del dolor, la tía de Bakari, Ailín Giuliana Belén, difundió un comunicado en nombre de la familia Pino Calvo:

“En este momento de inmenso dolor, la familia de Aythanna agradece profundamente el acompañamiento. Solicita especialmente a los medios y a la comunidad que se abstengan de publicar, reproducir o difundir fotografías de Aythanna y de su madre, preservando su intimidad y su dignidad. Además de extender mi pedido de respeto y cariño para con la familia Arias Rodríguez”.

El gesto, destacado por ambas partes, marca que no hay reproches entre familias y que entienden que se trató del accionar de una sola persona.