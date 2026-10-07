En una semana le formularán cargos al padre de Bakari: cuál sería una de las hipótesis en la investigación

El agresor que asesinó a su propia hija y hoy evoluciona favorablemente , aunque con un cuadro infeccioso en la herida que se provocó.

Carlos Arias, de 36 años, es el señalado como autor del crimen de su hija.

La causa por el filicidio ocurrido el sábado en Villa La Angostura entra en una semana clave. Mientras el acusado permanece internado, la familia de la pequeña de 3 años ya cuenta con representación legal y la fiscalía prepara la audiencia que definirá su situación procesal.

Carlos Arias , de 36 años, señalado como autor del crimen de su hija , continúa internado en terapia intensiva del hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes, adonde fue derivado desde Villa La Angostura por la gravedad de la lesión en el cuello que él mismo se provocó.

Según informó a LM Neuquén el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la oficina del fiscal Adrián De Lillo, el hombre presentó una mejoría y podría pasar a sala común en las próximas horas. Sin embargo, se le infectó la herida y los médicos indicaron un tratamiento con antibióticos de al menos siete días.

Horror por la muerte de una niña en Villa La Angostura. Gentileza Diario Andino

Permanece con custodia policial permanente y con orden de detención vigente. Ni bien reciba el alta médica será trasladado a una unidad de detención para la formulación de cargos. El delito que se investiga es homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo relación de pareja. “El informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense de Neuquén aún no fue entregado”, detallaron desde el MPF.

La voz de la querella

En diálogo exclusivo con LM Neuquén, la abogada que asumió el patrocinio de la madre, la Dra. Lorena Miani, integrante del Cuerpo de Abogadas para personas víctimas de violencia de género del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, confirmó que la audiencia de formulación de cargos que se esperaba para jueves o viernes se va a demorar.

Explicó que no se trata de una cuestión de gravedad sino de garantizar que el imputado comprenda acabadamente el contenido de la imputación. Miani aclaró que interviene en su rol público y gratuito.

La letrada adelantó que el viernes viajará a Pomona, de donde es oriunda la madre, para encontrarse por primera vez de manera personal con la familia -hasta ahora los contactos fueron telefónicos- y reconstruir el contexto de violencia de género en el que habría estado inmersa Anahí.

Señaló que no existen denuncias previas judicializadas, pero que hay testimonios que refieren ese contexto y que necesita entrevistar a testigos para acreditarlo.

Las hipótesis que maneja la investigación

La reconstrucción de las horas previas es central para la fiscalía. De acuerdo a lo que pudo saber este medio por altas fuentes, Anahí había viajado desde Pomona a Villa La Angostura a pedido de Arias para que se reencontrara con su hija. El viaje de ida habría sido costeado por él.

La joven viajó a pesar de que su madre y uno de sus hermanos le recomendaron no hacerlo e incluso uno de ellos se ofreció a acompañarla, oferta que ella rechazó sin advertir el peligro que encerraba la invitación.

Gentileza La Angostura Digital

El quiebre se habría producido el viernes, cuando ella manifestó su intención de regresar y consiguió -con ayuda de un familiar o allegado- el dinero para los pasajes de vuelta previstos para el sábado a las 20. Esa situación habría sido el detonante de la feroz reacción en la vivienda que Arias alquilaba de forma temporal.

Una de las principales hipótesis que se analiza apunta a una discusión previa al ataque en la que Arias le habría recriminado una supuesta nueva relación que mantendría la joven, ya que al momento de lo ocurrido, ambos ya se habrían separados.

La madre logró huir del agresor y pedir ayuda y actualmente recibe asistencia psicológica del equipo interdisciplinario de salud y de toda su familia.

En tanto, por la gravedad del hecho y la expectativa de pena, el caso podría avanzar hacia un juicio por jurados populares en Villa La Angostura.