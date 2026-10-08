Cada vez hay más monopatines en las calles de Neuquén: cuál es la edad permitida para conducir y las normas obligatorias

Desde la ONG Bien Argentino recordaron que este medio de locomoción urbana debe adecuarse a todas las normativas de tránsito. Qué se puede hacer y qué no a bordo de un monopatín.

A partir de la proliferación de monopatines eléctricos como una alternativa de movilidad urbana, desde la ONG Bien Argentino alertaron sobre la importancia de respetar las normas de tránsito a bordo de estos vehículos. Recordaron que los monopatines sólo pueden ser usados por un persona y que no está permitida la conducción a menores de 16 años , uno de los puntos que menos se respeta por los usuarios.

Sandra Torres, referente de la ONG Bien Argentino , explicó que Neuquén capital ya cuenta con legislación para regular el uso de los monopatines eléctricos. Sin embargo, no ocurre lo mismo en otras localidades, donde no están claros los deberes y modos de uso de los que conducen este tipo de vehículos.

"Las disposiciones son fáciles. Ellos tienen que respetar absolutamente todas las normas de tránsito como cualquier otro medio de locomoción en la vía pública", explicó Torres en una entrevista con Canal 7. "Si bien nosotros alentamos al uso de la movilidad sustentable, también eso tiene que que tener reglas claras. Por ejemplo, no pueden circular a más de 30 km de velocidad", aclaró.

Desde la ONG promueven el uso responsable de este medio de locomoción con el objetivo de descomprimir las calles de automóviles pero sin sumar un nuevo factor de riesgo para los conductores de monopatines. En ese sentido, consideraron que es importante cumplir con todas las normativas vigentes y evitar que los niños o adolescentes los utilicen.

Donde no haya ciclovía, los monopatines deberán ir por la derecha.

Torres aclaró que los usuarios de monopatines también pueden ser sometidos a controles de alcoholemia. Para evitar accidentes, deben circular con ropa blanca o chalecos reflectivos, y el uso de casco es obligatorio. "Tampoco pueden circular dos personas, eso es algo que vemos habitualmente, pero no está permitido para más de una persona", señaló.

"Principalmente lo que más nos interesa es el seguro de responsabilidad civil, que es super necesario", dijo la referente de seguridad vial. Aclaró que la semana pasada fueron citados por la Comisión F de la Cámara de Diputados para defender un proyecto que incorpore este seguro como condición para circular por la vía pública.

La edad permitida para conducir monopatines

Desde la organización también alertaron sobre la importancia de respetar las edades mínimas para conducir monopatines. "Hay muchos padres que han venido a a plantearme que si a un chico de 11, 12 años se le puede comprar un monopatín eléctrico y definitivamente no. Está habilitado a partir de los 16", explicó.

"Sabemos que a partir de los 17, vos ya tenés cualquier tipo de licencia de conducir para cualquier tipo de vehículo. Con esa licencia podés conducir y portar la documentación que indica que vos los compraste. Los monopatines tienen un número de chasis, como en la bicicleta, te entregan una documentación, los chicos a partir de los 16 años tienen que acreditar idoneidad para la conducción del monopatín porque requiere una práctica, no es tan sencillo como uno cree", afirmó.

El uso de vehículos eléctricos crece en Neuquén.

Si bien la normativa no está vigente en todas las ciudades neuquinas, en la capital sí está reglamentado el uso de monopatines. En ese sentido, aclaró que los usuarios de la ciudad de Neuquén tienen la obligación de circular por las ciclovías. "Y en el caso que circulen por un lugar donde no exista la ciclovía, sí o sí tienen que conducir a mano derecha, por supuesto, dentro de la traza y respetando todas las normas de tránsito", señaló.

Aclaró, además, que los usuarios deben portar una bocina obligatoria. De esta manera, buscan que puedan convivir con las bicicletas, o algunas personas mayores o personas con carritos de bebé que terminan circulando por las ciclovías para evitar obstáculos en las veredas.

"Tienen que hacerse oír para que los demás sepan que van circulando, por eso es obligatoria la bocina", recalcó.