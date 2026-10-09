"No hubo alerta": la sospecha sobre el origen del feroz aluvión en Chile que dejó graves destrozos en pocos minutos

El fenómeno en Chile fue sorpresivo y de gran impacto tras la caída de 144 mm en pocas horas. . El agua y el barro arrastraron autos, colectivos y árboles.

La fuerza del agua y el barro arrasó con todo a su paso en horas de la tarde del jueves en Santiago de Chile, donde un fuerte aluvión comenzó a avanzar sobre las calles en medio de un intenso temporal. Cayeron 144 milímetros de lluvia y se vivieron escenas dramáticas, donde muchas personas quedaron atrapadas en sus autos, y muchos lograron escapar.

Las impactantes imágenes hicieron rememorar al devastador alusión ocurrido a fines de agosto en Nepal , donde murieron miles de personas y más de 5 mil aún continúan desaparecidas.

El fenómeno en Chile fue sorpresivo y de gran impacto. El agua y el barro arrastraron autos, colectivos y árboles, mientras varias avenidas quedaron completamente inundadas. Las Condes fue la comuna más afectada y el presidente José Antonio Kast decretó la zona como área de catástrofe.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, German Codina, confirmó que se han reportado al menos 6 personas lesionadas como consecuencia de esta fuerte remoción de tierra. Entre ellas un bebé de 1 año que resultó con fracturas.

Las sospechas sobre el origen del sorpresivo aluvión

En medio de los trabajos que se llevan adelante para tratar de ayudar a quienes quedaron atrapados por el aluvión, y para tratar como contener la situación, el delegado abordó la hipótesis que manejan las autoridades respecto al origen del feroz aluvión. Apuntó a que se habría situado en el sector Portillo con Avenida La Plaza.

“Presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada. Esta zona y este bloqueo lamentablemente habría significado lo que pudimos observar en imágenes de la tarde”, explicó.

De acuerdo con la información policial entregada de forma preliminar, cerca de las 17 horas del jueves se divisó un gran torrente de agua por calle General Blanche, producto del rebasamiento del canal que está en calle Francisco Bulnes Correa.

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, confirmó que se trató de un aluvión a raíz de las intensas precipitaciones en la comuna de Las Condes, el cual afectó la calle General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

Según precisó Codina, este aluvión habría tenido su causa en el incendio forestal registrado a fines de diciembre de 2025, cuyas labores de combate se extendieron hasta enero de este año.

“Sabemos que durante el mes de enero hubo un incendio que afectó la capa vegetal en la zona de la quebrada y esto hace que con lluvias, precipitaciones como incluso las que hubo en la tarde, que en cierta altura habría tenido incorporado granizo, generó todavía mayor debilidad esa capa de tierra y que ustedes pudieran observar que se desplazó”, detalló.

Advertimos que esta quebrada incendiada era un peligro

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Claudia San Martín, aseguró a Radio Bío Bío que desde el municipio habían advertido el riesgo de la afectación tras el siniestro forestal.

“Hubo un incendio en el verano de 1.000 hectáreas en el sector San Carlos de Apoquindo. 1.000 hectáreas que se quemaron. Nosotros advertimos que esta quebrada incendiada era un peligro“, recordó. “Nos movilizamos para obtener rápido mallas dinámicas de contención que se van a poner en la quebrada, pero esos trabajos empiezan ahora“.

“Lamentablemente esta quebrada se desbordó, se salió absolutamente, tenemos que ver cuáles son las causas y por qué no hubo alerta -SAE de Senapred- anterior de este desborde“, añadió.

“Después vamos a buscar qué fue lo que ocurrió, qué falló, qué no nos informó. Por ahora me interesa salvar a las personas, hay varias personas que tienen que ser rescatadas de sus hogares, así que eso es lo que les puedo informar por mientras”.

Entre el lunes y el martes, algunos sectores de la Región Metropolitana registraron más de 140 milímetros de lluvia, mientras que en otras zonas las mediciones rondaron los 60 milímetros. La tierra ya estaba saturada y perdió capacidad para absorber nuevas precipitaciones, lo que aceleró el escurrimiento del agua hacia las zonas más bajas.

A las lluvias se sumó otro fenómeno meteorológico. Según explicó Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, a ADN Radio, la isoterma cero se ubicó a una altura anormalmente elevada.

Esto provocó que parte de las precipitaciones que habitualmente caen en forma de nieve en la montaña llegaran como agua líquida. Como consecuencia, aumentó rápidamente el volumen que descendió por las quebradas. Sin embargo, uno de los factores decisivos fue la obstrucción de dos ductos paralelos que debían canalizar el agua fuera del área urbana.