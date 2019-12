En ese sentido, Pallistri, de 18 años, se desempeña como mediocampista o extremo, y con un puñado de partidos en la primera de Peñarol se destacó enseguida, al punto de que el ex Boca Lucas Viatri, su compañero en el Manya, se lo recomendó a Juan Román Riquelme, responsable del área fútbol.

Según reveló una fuente del entorno del juvenil uruguayo, Riquelme se interesó por él y lo conversará mañana con el flamante director técnico de Peñarol, Diego Forlán, en el partido de despedida del ex delantero de Independiente en Montevideo.

La otra opción

Es el volante Renato Tapia, del Feyenoord holandés. Un peruano de selección que nunca jugó en un club de su país y con una particular historia con el campeón del Mundial de Clubes. "A los 16 años estuve en el Liverpool, pero lamentablemente en el examen médico me dijeron que no iba a crecer tanto. Me fui a probar de zaguero, me hicieron un estudio en la mano y salió que no crecería hasta más de 1,80, y el mínimo para el puesto eran 190 centímetros. Además, me dijeron que no iba a tener la fuerza para jugar en la Premier League", dijo.

¿Llegará Tapia a Boca silbando bajito? Lo sabremos en los próximos días.