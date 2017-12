Del Toro suma 7 nominaciones a los Golden Globe

El 7 de enero se llevará a cabo la 75ª edición de una de las premiaciones más esperadas que da la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Y uno de los que han salido favorecidos con las nominaciones recién anunciadas de lo que se considera la previa de los Oscar, ha sido el director mexicano con su nueva película de fantasía.

La forma del agua es una película sobre la intensa y mágica relación entre una mujer muda y una criatura acuática totalmente surreal, quienes pese a toda prohibición quieren estar juntos.

La protagoniza Sally Hawkins, nominada a mejor actriz por su desempeño. Se espera que con la estética de cuento fantástico que llevó a Del Toro a ser nominado y recibir varios Oscar por El laberinto del Fauno, este sea su tan esperado regreso entre los capos del cine mundial.

Del Toro dijo sentirse agradecido por los reconocimientos y afirmó: “Por sobre todo, La forma del agua trata sobre el amor y la superación del miedo para acoger al otro”.

Al mismo tiempo, la cinta chilena Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio, fue nominada a mejor película extranjera y competirá junto a The Square, First They Killed my Father, In the Fade y Loveless.